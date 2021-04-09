Tregon efikasitetin e vaksinave kundër Covid-19, mjekja shqiptare: Kompania kineze në vend të fundit
Ditën e sotme, kryetarja e Federatës së Mjekëve Shqiptarë në Evropë, Aurora Dollenberg ka njoftuar të gjithë për efikasitetin e vaksinave që janë në treg, gati për të luftuar Covid-19. Në një intervistë televizive, Dollenberg tha se në krye të listës është BioNTech, me 95% efikasitet, pasuar nga Moderna, AstraZeneca, vaksina ruse, e në fund vaksina kineze, me efikasitet 55 deri në 85%.
“Duke u bazuar tek të dhënat që kemi nga studimet e bëra mbi këto vaksina dimë që BioNTech shënon një efikasitet 95%, pra deri tashmë është vaksina më e sigurt.
Por njëkohësisht ka edhe çmimin ndër më të lartët. Pastaj vjen Moderna me një efikasitet që shkon deri në 93%, pastaj është AstraZeneca që ka një efikasitet që shkon deri në 86%.
Më pas vjen vaksina ruse, që ndryshe nga vaksina kineze ka disa data transparente, të cilët ne si mjekë dhe akademikë mund t’i referohemi. Efikasiteti i saj shkon në mbi 80%.
Ndërsa vaksina kineze, vetëm në bazë të të dhënave që kemi nga vaksinimi i popullatës, ku kjo vaksinë është dhënë si donacion, janë 70 vende që e kanë dhënë tashmë vaksinën kineze, vijon efikasiteti nga 55% deri në 85%, Pra, kjo është radha e efikasitetit dhe tolerancës për të gjitha vaksinat që ekzistojnë.
Dua të theksoj se patjetër EMA është një strukturë kompetente dhe neutrale, por njëkohësisht e ka monopolizuar pak këtë licencimin, kështu që shumë vende do vendosin ta marrin vaksinën edhe nëse nuk është vula e EMA”, bëri të ditur mjekja shqiptare në Gjermani.