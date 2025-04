Tjetër pako droge me postë nga SHBA, arrestohet 28-vjeçari në Tiranë

Një tjeter i ri ka rënë në prangat e policisë së kryeqytetit, pasi u kap në flagrancë në një degë postare duke marrë një pako me lëndë narkotike cannabis sativa me përqindje të lartë TCH.

Njoftimi i Policisë Tiranë

Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të DVP Tiranë, Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, Komisariatin e Policisë Rinas dhe Filialin Qendra Tranzite e Postës Shqiptare, në drejtimin e Prokurorisë, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar “Dërgesa 3”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.