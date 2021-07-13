Tiranë, Policia bashkiake ia hedh në tokë frutat e perimet të moshuarës, qytetarët e ndihmojnë me para
Policia Bashkiake e Tiranes ia ka hedhur ne toke diten e sotme nje gruaje te moshuar pak kilograme perime dhe fruta te cilat ishte duke i shitur ne menyre ambulante ne Tirane.
Videoja qe eshte publikuar ne rrjetet sociale ka sjelle reagime te forta.
Nderkohe shume qytetare qe jane ndodhur ne vendin e ngjarjes, raportohet se kane kompensuar gruan e moshuar me sasi te vogla parash aqsa u jane gjendur, pas sjelljes se policise bashkiake.
Gazetari Osman Stafa shkruan: Sot...
Është buka e gojës o të mjerë të veshur me uniformën e pushtetit. Është djersa e ballit, është mundi i një nëne që pensioni si del as për të blerë ilaçe, as për të mbyllur muajin.
Është mundi i një nëne e cila çohet që pa lindur dielli, vjen prej fshati, për të fituar ca të ardhura. Po a keni ndërgjegje? A keni zemër? A keni moral? Çfarë pune prish një shitëse ambulante, një nënë, e cila shet në mes të vapës, për të fituar ca lekë? Cili është krimi i saj? Cili është faji i saj?
Mbetem pa fjalë ????
p.s Disa njerëz të pranishëm i kanë dhënë nënës nga 200 lekë, për ta ndihmuar. Të paktën njerëzorja tek njerëzit , qytetarët nuk ka "vdekur".
Tiranë, 13 korrik 2021