Tentoi të korruptonte policin me 20 euro për të hyrë në Shqipëri, ndalohet 28-vjeçari në Kapshticë

Lajmifundit / 23 Korrik 2021, 13:04
Aktualitet

Tentoi të korruptonte policin me 20 euro për të hyrë në

Një 28-vjeçar është shoqëruar për në polici pasi tentoi të korruptonte punonjësin e policisë kufitare në Kapshticë me 20 euro.

Kur punonjësi i kërkoi pasaportën, ai ia dha së bashku me paratë me qëllim përshpejtimin dhe shmangien e procedurave të kontrollit të dokumentacionit për kalimin drejt tokës shqiptare, pasi kishte kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme nëpërmjet kufirit të gjelbër.

“Punonjësit e Policisë Kufitare në Pikën e Kalimit Kufitar Kapshticë, gjatë kryerjes së proceduarave të regjistrimit të shtetasve që kalojnë kufirin, kanë goditur një rast të korrupsionit. Shtetasi J. X., 28 vjeç, banues në Elbasan, gjatë kryerjes së procedurave të regjistrimit në hyrje të Republikës së Shqipërisë, në momentin kur punonjësi i Policisë i ka kërkuar pasaportën, ai ia ka dhënë atë, me një kartëmonedhë të prerjes 20 euro në brendësi të saj, me qëllim përshpejtimin dhe shmangien e procedurave të kontrollit të dokumentacionit për kalimin drejt tokës shqiptare, pasi kishte kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme nëpërmjet kufirit të gjelbër”, njofton policia.

