Kjo e diel do të jetë me mot të qëndrueshëm me temperatura që do të shkojnë deri në 26 gradë.

Era me drejtim veriperëndim- jugperëndim me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi deri në 10m/s.

Valëzimi në det do të jetë 1- 2 ballë.