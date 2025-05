Tatimet: Nga 2025, detyrimi i DIVA do zbritet me 48 mijë lekë për cdo fëmijë nën 18 vjec

Drejtoria e Tatimeve ka njoftuar se duke nisur nga ky vit, ne deklaraten e te ardhurave per individet do te zbriten 48 mije leke per cdo femije nen 18 vjec.

"Administrata Tatimore fillon implementimin e deklaratës së re DIVA 2025, në zbatim të ligjit të Tatimit mbi të Ardhurat.

Kjo deklaratë sjell si RISI zbritjet prej 48.000 lekë nga baza e tatueshme si kompesim për çdo fëmijë nën 18 vjeç dhe shpenzimet arsimore!

Shuma e vlerësuar për rimbursim do të jetë rreth milionë euro!

Deklarata do të dorëzohet në fillim të vitit 2026 për të ardhurat e realizuara në vitin 2025", -thuhet ne njoftimin e publikuar diten e sotme nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve.