Stuhi dhe shtrëngata në Shqipëri, çfarë pritet të ndodh në Tiranë

Si çdo ditë edhe sot Tirana dhe një pjesë e madhe e vendit është përfshirë nga moti i keq. Reshje të dendura shiu me shtrëngata dhe rrufe.

Në relievet kodrinore malore pas orëve të mesditës vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Në pjesën tjetër të territorit reshjet do të jenë me intenistet të ulët dhe afatshkurtra.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nesër priten reshje të dobëta deri lokalisht mesatare në disa qarqe të shoqëruara me shtrëngata