Studimi: Shqipëria, ndër 10 vendet më të përballueshme në botë që të huajt të kalojnë pensionin

Shqipëria renditet e nënta në listën e 100 vendeve që vlerësohen si më të përballueshmet për të huajt që të kalojnë një pension të rehatshëm, sipas një raporti të një kompanie sigurimi britanike, “Reassured” për vendet më të mira ku mund të jetohet pas daljes në pension dhe i referohet vitit 2023.

Shqipëria favorizohet nga kosto e ulët e akomodimit dhe transportit, orët e shumta me diell dhe indeksi i ulët i kostos së jetesës.

Sipas raportit, “Një vend më pak i njohur për daljen në pension është Shqipëria, e cila ofron mjedise të mrekullueshme rurale dhe ka qytete historike që mund t’i shijoni me 2544 orët e tyre vjetore me diell.

Shqipëria është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që kërkojnë vlerë për para. Indeksi i tyre i kostos së jetesës qëndron në një nivel të ulët 37.4, me akomodimin që kushton deri në 181.83 £ në muaj dhe kostot e transportit publik mesatarisht janë vetëm 12.08 £”.

Shumë njerëz kanë punuar pa u lodhur për dekada, në mënyrë që të kenë një pension të kënaqshëm, por me krizën aktuale të kostos së jetesës, ka pasur një rritje të interesit për njerëzit që kërkojnë të lëvizin jashtë vendit, me kërkimet për ‘vendet më të mira për të jetuar pas daljes në pension’ duke u rritur me + 480%, gjatë 12 muajve të fundit.

Me mbi 100 vende për të zgjedhur, të gjitha me kultura dhe stile jetese të ndryshme, gjetja e vendndodhjes së përsosur për të jetuar ato vite të arta, mund të shkaktojë dhimbje koke për miliona njerëz çdo vit.

Por, cili vend në botë është më i përshtatshmi në aspektin financiar, për ata që do të përfundojnë jetën e tyre të punës?

Për të ndihmuar, ndërmjetësit e sigurimeve të jetës Reassured, analizuan gjashtë faktorë kyç, që shumica e njerëzve i marrin parasysh, kur mendojnë të lëvizin jashtë vendit për të zbuluar vendet më të përballueshme për pension në vitin 2023, duke përdorur metrikë të peshuar për koston e jetesës, koston e akomodimit, koston e transportit, nivelet vjetore, rrezet e diellit, jetëgjatësia dhe popullsia totale mbi 65 vjeç.

10 vendet më të ekonomike për të dalë në pension

Greqia është vendi më i përballueshëm për pensionistët

Vendi numër një është Greqia, e cila tashmë është një destinacion popullor për pensionistët, ndaj nuk është çudi që doli në krye. Me 2773 orë dielli në vit, dhe me popullsinë e tretë më të madhe në nivel botëror mbi moshën 65 vjeç, do të pushoni në shoqëri të mirë.

Greqia është shtëpia e maleve të mbuluara me borë, plazheve të arta, ushqimit të mrekullueshëm dhe historisë së lashtë, duke ofruar shumë për ata që duan të jetojnë lirë edhe mirë./MONITOR