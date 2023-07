Studenti i mjekësisë zbulon skenarin: Ja çfarë do të ndodhë nëse qeveria nuk rrëzon vendimin

Studenti i mjekësisë Rei Halili është shprehur se protestat do të vijojnë derisa vendimi i qeverisë të hidhet poshtë.

Në një intervistë për Euronews Albania, ai theksoi se nëse vendimi nuk rrëzohet do të bojkotojnë vitin shkollor.

“Do vijojmë protestat, do përshkallëzohen. Do marrim hapa nga më të ndryshmet, dhe hapi më maksimal që mund të shkojë do të jetë bojkoti i ri akademik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mendo se 300 mjekë nuk do të dalin në punë. Masa finale do të jetë bojkoti i vitit akademik. Do vazhdojmë deri sa ky vendim të hidhet vet”- tha ai.