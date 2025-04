Shqiptarët e dënuar për krime, heqje të nënshtetësisë britanike pa paralajmërim. Rasti i parë, Gjelosh Kolicaj!

Ministria e Brendshme Britanike Home Office bashkë me NCA, Agjencinë Kombëtare Kundër Krimit të Organizuar, krahas arrestimit dhe dënimit të shqiptarëve të përfshirë në krimin e organizuar, po ndërmerr edhe një hap tjetër.

The Sun përmes një shkrimi tregon se krahas dënimit shqiptarëve të dënuar për krimet do t’i hiqet edhe shtetësia britanike e përfituar prej tyre pas pranimit të azilit.

Shkrimi:

Ministria e Brendshme apelon vendimin e gjyqtarëve “të butë” që ndaloi heqjen e nënshtetësisë britanike për kriminelët e rëndë pa paralajmërim. Ministria e Brendshme është duke apeluar një vendim të marrë nga gjyqtarë të cilësuar si “të butë”, i cili ndalon heqjen e nënshtetësisë britanike për kriminelët e rëndë pa i njoftuar më parë.

Kjo taktikë, relativisht e panjohur e Ministrisë së Brendshme, parandalonte kriminelët e rëndë me dy pasaporta që të hiqnin dorë nga nënshtetësia e tyre e huaj – çka do t’i linte pa shtetësi, gjë që është e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Por Gjykata e Apelit tha se kjo metodë, e përdorur pas rastit të përdhunuesve nga Rochdale, të cilët hodhën pasaportat pakistaneze për të shmangur deportimin, nuk u jepte individëve mundësinë për t’u mbrojtur në mënyrë të drejtë. Ky vendim lejoi që “bosi drejtues” i krimit të organizuar, shqiptari Gjelosh Kolicaj, 42 vjeç, të qëndronte në Mbretërinë e Bashkuar për arsye që lidhen me të drejtat e njeriut.

Pastruesi i parave, i dënuar për kontrabandimin e 8 milionë paundëve me valixhe nga Britania në Shqipëri, pretendoi se ish-sekretarja e Brendshme, Priti Patel, e kishte trajtuar padrejtësisht, duke i dhënë vetëm 30 minuta njoftim kur iu hoq nënshtetësia britanike në vitin 2021. Ai u burgos për 6 vjet në vitin 2018, dhe Agjencia Kombëtare e Krimit paralajmëroi se ai do të mbetej një kërcënim edhe pas lirimit. Një vlerësim i brendshëm i Ministrisë së Brendshme shprehej: “Heqja e nënshtetësisë britanike të Kolicajt do të ishte në interes të publikut, pasi do të ndihmonte në parandalimin dhe pengimin e krimit të mëtejshëm, sidomos nga grupi kriminal ku ai kishte rol drejtues.”

Më 22 janar 2021, Kolicaj u njoftua se statusi i pasaportës së tij ishte “në shqyrtim”. Vetëm 30 minuta më vonë, u informua se ishte lëshuar urdhri për heqjen e saj.Në letrën e njoftimit, znj. Patel shkruante: “Veprat për të cilat jeni dënuar janë shumë të rënda dhe përfshijnë organizim dhe bashkëpunim me të tjerë. Jam e bindur që përfshirja juaj në krimin e organizuar e justifikon këtë vendim.”

Babai i katër fëmijëve pretendoi se nuk kishte pasur mundësi të drejtë për të kundërshtuar urdhrin, i marrë në bazë të Seksionit 40(2) të Aktit për Shtetësinë Britanike të vitit 1981. Ligji i lejon Sekretarit të Brendshëm të heqë në mënyrë të njëanshme nënshtetësinë britanike të një personi me dy shtetësi, nëse ky veprim nuk e lë atë pa shtetësi.

Ky ligj u përdor më së shumti në rastin e Shamima Begum, nusja e ISIS-it, në vitin 2019.

Kolicaj pretendoi se mungesa e kohës për të dhënë përgjigje përbënte shkelje të të drejtave të tij njerëzore. Një gjyqtar “i butë” e pranoi këtë pretendim. Gjykatësi Lord Edis tha: “Z. Kolicaj është privuar nga shtetësia pa pasur mundësinë të japë asnjë arsye pse kjo nuk duhet të ndodhte.”

Megjithatë, gjykata nuk dha udhëzime se si Ministria e Brendshme mund ta bënte procedurën më të drejtë për kriminelët e huaj. Ai shtoi: “Njoftimi dhe urdhri ishin të padrejtë në mënyrë procedurale dhe duhet të anulohen. Nuk është detyra e gjykatës të krijojë një procedurë që do të ishte e drejtë.”

Ai akuzoi drejtpërdrejt zonjën Patel për “shkelje të detyrimeve për drejtësi në emër të efikasitetit”.

Ky vendim mund të hapë rrugën që qindra kriminelë të tjerë të huaj, të cilëve u janë hequr pasaportat britanike, të pretendojnë se nuk janë njoftuar në kohë.