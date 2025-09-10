Shqipëria dënon sulmin e Rusisë: Qëndrojmë në solidaritet të plotë me Poloninë
Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 12:29
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka reaguar në lidhje me zhvillimet mbi hyrjen e shumë mjeteve ajrore pa pilotë (dronë) në hapësirën ajrore të Polonisë.
Në reagimin e publikuar në rrjete sociale nga ministria thuhet se janë thellësisht të shqetësuar nga "shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë nga dronët rusë gjatë sulmit masiv të mbrëmshëm ndaj Ukrainës".
"Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me aleatin tonë Poloninë dhe me NATO-n. Përshkallëzime të tilla të rrezikshme kërcënojnë sigurinë evropiane dhe nuk do të pengojnë unitetin tonë", theksohet nga ministria.