Shkolla e re në Lazarat hap dyert për nxënësit e mësuesit, Rama: Hapësirë e denjë për mësim
Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 15:00
Kryeministri Edi Rama njofton se Shkolla e Bashkuar “Muhamet Gjollesha” në Lazarat ka hapur dyert për nxënësit dhe mësuesit me ambiente të rilindura.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Rama ka ndarë pamje, ndërsa shkruan se “Shkolla e Bashkuar “Muhamet Gjollesha” në Lazarat
ka hapur dyert për nxënësit dhe mësuesit me ambiente të rilindura dhe kushte moderne, pas një transformimi tërësor që e ka kthyer shkollën në një hapësirë të denjë për mësim.
Kjo falë investimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Bashkisë Gjirokastër”.