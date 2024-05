Shkatërrimi i 7 grupeve kriminale nga SPAK, dalin para gjykatës “kokat” e krimit

10 nga të arrestuarit nga megoperacioni i SPAK do njihen sot me masën e sigurisë. Seanca me dyer të mbyllura, pritet të nisë në orën 13:00, ndërsa pritet të merret vendim për 10 prej tyre.

Nga operacioni i fundit SPAK njoftoi zyrtarisht se bllokoi pasuritë e 7 grupeve kriminale në vlerën e 4.5 milionë eurove.

Operacioni i autoriteteve shqiptare në bashkëpunim me agjencitë e huaja ligjzbatuese u shtri në disa qytete të vendit si dhe në Itali, Gjermani, Spanjë e Belgjikë. SPAK mundi të arrestojë 20 persona, ndërsa 30 të tjerë u shpallen në kërkim.

Sipas hetuesve grupet kriminale me rrezikshmëri të lartë kryenin aktivitetin në Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushë-Krujë dhe Rrëshen.