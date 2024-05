Shfrytëzim pr*stitucioni në Spanjë, dy shqiptarë rrezikojnë 47 vite burg, paratë i fshihnin në...

Rrjeti i trafikut të qenieve njerëzore që prostituonte gra në zonat e shërbimit të provincës së Valencias në autostradën A-3, i çmontuar në vitin 2019 nga grupi i vrasjeve të Gardës Civile dhe Ucrif i Policisë Kombëtare, dhe që nga ana tjetër, pati pasoja me një rrjet tjetër martesash me emigrantë indianë dhe pakistanezë, po përballet tani me gjykimin. Dy drejtuesit e dyshuar tani përballen me dënime deri në 21 dhe 26 vjet burg.

Ndonëse në kohën kur gjyqtari hetues i Saguntit ra dakord për dënimin me burg të përkohshëm të disa prej të arrestuarve, sot të gjithë janë të lirë për këto ngjarje dhe saktësisht asnjë nga dy të pandehurit kryesorë me kombësi shqiptare nuk është paraqitur para gjykatës që duhet të gjykojë ata dhe nëntë të pandehur të tjerë.

Erjon Ll. është deklaruar në mungesë dhe bashkëkombasi i tij Argel L. e ka arsyetuar mosparaqitjen e tij, nëpërmjet avokatit të tij, duke paraqitur një dëmtim nga një aksident trafiku të dyshuar që ka pësuar vetëm një ditë para seancës së parë të gjykimit. Kështu, Seksioni i Dytë i Gjykatës Provinciale të Valencias i është dashur të shtyjë seancën gojore për të hënën e ardhshme, në pritje të rikuperimit të këtij të dyshuari si drejtues të rrjetit të prostitucionit.

Kjo organizatë rekrutonte gra në vendet e tyre të origjinës, duke përfituar nga vështirësitë e tyre ekonomike dhe mungesa e burimeve. Ata u ofruan punë me pagesë në Spanjë dhe organizuan dhe financuan udhëtimin në tokat Valenciane. Këtu ato u detyruan të ushtronin prostitucion për të paguar borxhin që u kishin, duke i nënshtruar kontrolleve të rrepta dhe duke i kërcënuar se do t’i vrisnin ata dhe familjet e tyre nëse refuzonin.

Një nga viktimat, e cila është dëshmitare e mbrojtur, u soll në Spanjë me mashtrim në shkurt të vitit 2019. Gruaja kishte humbur së fundmi babanë e saj dhe si ajo dhe nëna e saj u bënë të besonin se ajo do të punonte në një restorant. Por, sapo zbarkoi në Manises, me një fluturim nga Rumania, dy të pandehurit kryesorë ia bënë shumë të qartë, duke e frikësuar me lloj-lloj kërcënimesh, se duhej të prostituonte trupin e saj nëse donte të qëndronte gjallë.



Kështu, çdo ditë ajo transferohej në zonat e shërbimit të autostradës në fjalë, në zonat e kontrolluara nga parcela në fjalë, me automjete Audi A3 dhe A4, për të ushtruar prostitucion nga ora 5 pasdite deri në 2 të mëngjesit. Tutorët e dyshuar vendosën çmimet e shërbimeve dhe ruanin të gjitha fitimet. Për të kontrolluar lëvizjet dhe komunikimet e tyre, ata kanë pasur bashkëpunimin e grave të tjera që janë gjithashtu në mesin e të akuzuarve.

Ky kontroll ka arritur deri në atë pikë sa që, sipas aktakuzës së prokurorit, kur njëra prej tyre është kapur duke dërguar disa mesazhe me celular, dy të akuzuarit kryesorë e kanë goditur me shuplakë, i kanë marrë telefonin dhe e kanë kërcënuar se do ta vrasin. ajo dhe familja e saj. “Nuk do të ktheheni në Rumani për 50 vjet. Në një rast tjetër njëri prej tyre nxorri armën kur viktima u tha të shkonin në varrimin e një të afërmi.

Krahas parave të borxhit, gratë duhet të paguanin edhe 50 euro në ditë për të ushtruar prostitucion në zonat e sipërpërmendura të shërbimit, sipas një prej drejtuesve që kishte “blerë” rrugën ku kryhej prostitucioni. Një pikë tjetër ku ata u detyruan të ushtronin prostitucion ishte në autostradën CV-312, pranë Canet d’en Berenguer.

Njëri prej tyre akuzohet edhe për përdhunim

Gjithsej janë 11 të pandehur për të cilët Prokuroria Publike kërkon dënime të ndryshme. Për ata që nuk janë paraqitur pas pretendimit për një aksident, prokurori kërkon 21 vjet burg dhe 7200 euro gjobë për veprën penale të trafikimit të qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimi seksual, në lidhje me veprën e prostitucionit të detyruar, dhe tre krime të tjera prostitucioni. Për kreun tjetër të dyshuar, i cili është në arrati, dënimi është rritur në 26 vjet ku akuzohet edhe për përdhunimin e njërës prej viktimave.

Një pjesë e fitimeve të përfituara nga të akuzuarit u dërguan në vendet e tyre të origjinës. Midis gushtit 2011 dhe majit 2016, hetuesit zbuluan 56 operacione të transferimit të parave në Shqipëri dhe Rumani për një shumë totale prej 28,400 euro.

Njëri prej të akuzuarve, pa leje qëndrimi, akuzohet vetëm për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve se ka punuar si ditor në terren me dokumentacionin e njërit prej drejtuesve. Por nuk ka asnjë të dhënë se ai ka bashkëpunuar në komplotin e prostitucionit.

