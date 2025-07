Rinumërimi në Tiranë/ Alimehmeti dhe Meta dalin blof! Dogjani kalon Murrizin, Xhaçka ruan mandatin

Mbyllet rinumërimi për të gjithë qarkun e Tiranës.

Grupet e rinumërimit mbyllën procesverbalet dhe i hodhën në sistem. Kutitë e fundit që u rinumëruan ishin të Kavajës dhe Rrogozhinës.

Rinumërimi i votave në Tiranë nuk ka ndryshuar asnjë rezultat në mandate, por ka zbuluar trafikimin e fletëve të votimit brenda listës preferenciale të kandidatëve.

Rezulton se disa kandidatë që pretendonin për humbje votash, në fakt rinumërimi ju ka hequr shumë vota të padrejta.

Në PD i vetmi që u ngjit në renditje tek lista preferenciale ishte Asllan Dogjani që kapërceu Myslim Murrizin.

Ndërsa në PS diferenca e vetme që u ngushtua ishte mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit 70 vota.

Në Kavajë u rrëzuan pretendimet e Metës për parregullsi pasi Metës nuk i ishte hequr asnjë votë përkundrazi ishin shtuar edhe pse në shifra të papërfillshme.

Alimehmeti nuk ia doli të spostojë Tabakun. Kandidati demokrat Ilir Alimehmeti, në procesverbal rezulton të ketë 137 vota më shumë se çfarë kishte realisht në kuti.

Ndërkohë që rivalja e Alimehmetit për të hyrë në listën fituese, Jorida Tabaku, rezulton me numrin më të madh të votave të padrejta nga lista e opozitës, 250 më shumë.

Sa i përket Partisë Socialiste, rekordin e mban ministri Ervin Hoxha ka 302 vota më shumë, ndjekur nga Fatmir Xhafaj me 232 vota më shumë në procesverbalë se sa kishin në kutinë e votimit dhe Erion Braçe me 171 vota plus.

1207 kuti të rinumëruara në qarkun Tiranë ku rezuloi:

PD 612 vota më shumë

PS 380 vota më shumë

Mundësia 44 vota me shumë

Lëvizja Bashkë 57 vota më shumë

Nisma Shqipëria Bëhet 44 më shume

PSD 34 më shumë

Euroatlantikët rikuperuan 21 vota

Djathtas për Zhvillim rikuperuan 8 vota

Në listën e PD:

Jorida Tabaku 250 më shumë

Ilir Alimehmeti 137 më shumë

Ilir Meta 54 më shumë

Myslym Murrizi 55 vota me shumë

Asllan Dogjani rikuperoi 22 vota

Në listën e PS:

Olta Xhaçka 51 vota më shumë

Blerina Gjylameti rikuperoi 19 vota

Ervin Hoxha 302 vota më shumë.