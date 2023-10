Rama i përmend Enver Hoxhën liderve evropianë/ E ndërtoi Piramidën për armiqtë, ata…

Kryeministri Edi Rama e ka nisur fjalën e tij në inaugurimin e Kolegjit të Evropës me një batutë për Piramidën.

Rama tha se Piramida u konceptua dhe u ndërtua nga diktatori Enver Hoxha për tu mbrojtur nga armiqtë e tij.

Ai deklaroi se personat që Enver Hoxha i cilësonte armiq tashmë ia kanë pushtuar Piramidën hirshëm me Kolegjin e Evropës.

“Kush do ta imagjinonte ndonjëherë në atë kohë kur u konceptua dhe u ndërtua kjo piramidë për një qëllim krej tjetër, që armiqtë më të urryer të burrit që ishte shtysa për këtë piramidë, do të dilnin dhe do të bënin këtë pushtim kaq të hirshëm, askush, askush.

Dhe nga ana tjetër, kujt do t’ja kishte marrë mendja në fund të vitit të kaluar që BE do të ishte kaq i shpejtë për të kaluar nga fjalët në vepra. Ka kaluar një vit dhe ja ku jemi. Dje Presidentja e Komisionit pezantoi çeljen e aplikimeve, sot hapen dyert e zyrës së përfaqësimit dhe vitin tjetër njerëzit do të nisin studimet e btyre në Kolegjin Evropian”, theksoi kreu i qeverisë para liderve të vendeve të BE=-së dhe Ballkanit Perëndimor.