Rama liderëve europian: Këmbëngulni për t’i shtyrë BE-në dhe Ballkanin pranë njëri-tjetrit

Kryeministri Edi Rama u shpreh falenderues ndaj kancelarit të Gjermanisë dhe ndaj presidents së komisionit Europian për prezencën e tyre në Tiranë dhe për gjithçka kanë bërë.

Sipas tij ato janë një fuqi që që këmbëngulin për t’i shtyrë BE-në dhe Ballkanin Perëndimor për të ardhur sa më pranë me njëri-tjetrin.

“Nuk do të gjeja dot kurrë fjalët e nevojshme për atë që Von der Layen i dha kësaj dite. Sfidat me të cilat përballemi janë të njëpasnjëshme për shkak të krizave që kanë goditur. Këto kohë kanë farkëtuar miqësinë, bashkëpunimin, ndjenjën e përbashkësisë dhe falë udhëheqjes së BE-së ajo që ka ndodhur është shfrytëzuar për të parë përpara me një besim më të madh kundrejt Ballkanit Perëndimor.

Nuk ndodh çdo ditë që të presim kancelarin e gjermanisë dhe presidenten e Komisionit , ajo që do të thonë ata është janë e rëndësishme se ajo që do të them unë. Mirënjohje për gjithçka po bëni për ne. Jeni një fuqi e qetë e mbresëlënëse që këmbëngulni për t’i shtyrë BE-në dhe Ballkanin Perëndimor për të ardhur sa më pranë me njëri-tjetrin.”, tha Rama.