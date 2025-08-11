LEXO PA REKLAMA!

Qëlluan me armë pas parakalimit në aksin Durrës-Tiranë, arrestohet shoferi

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 15:05
Aktualitet

Qëlluan me armë pas parakalimit në aksin Durrës-Tiranë,

Policia e Durrësit ka arrestuar shtetasin Alban Domin, 46 vjeç, banues në fshatin Xhafzotaj, pasi dyshohet se drejtonte automjetin nga i cili u qëllua me armë zjarri drejt një automjeti tjetër.

Ngjarja ndodhi më 3 gusht 2025 në autostradën Durrës-Tiranë, pas një sherri për parakalim mes dy automjeteve.

Sipas policisë, personi që qëlloi me armë është shtetasi E. D., i cili është shpallur në kërkim, ndërsa Alban Domin dyshohet për përfshirje në këtë ngjarje si shoferi i automjetit nga ku u qëllua.

Autoritetet po punojnë intensivisht për të dokumentuar përgjegjësinë e tij penale dhe për kapjen e E. D.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme.

