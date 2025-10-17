LEXO PA REKLAMA!

Protesta në Tiranë, Grenell sulmon Gjykatën e Hagës: Ka dalë jashtë kontrollit, këtë bëri Jack Smith

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 21:24
Aktualitet

Protesta në Tiranë, Grenell sulmon Gjykatën e Hagës: Ka

Teksa ka ndarë në rrjete sociale pamjet nga sheshi "Skënderbej" i mbushur plot me shqiptarë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, Grenell ka sulmuar Gjykatën Speciale të Hagës.

Në njërin postim, Emisari Special i Presidentit të SHBA Donald Trump për Misionet e Posaçm, ka shkruar: "Dhe në Tiranë", duke nënkuptuar kështu se kjo është protesta e radhës pas asaj në Prishtinë dhe Hagë në mbështetje të katër ish-drejtuesve të UÇK-së të cilët po përballen me akuza për krime lufte dhe kundër njerëzimit.

Në postimin tjetër, me pamjet e sheshit të kthyer kuq e zi, Grenell shënjestron Gjykatën Speciale, duke thënë se ka dalë jashtë kontrollit. Nuk kursen as Prokurorin special Jack Smith, i cili ngriti aktakuzat ndaj ish-krerëve të UÇK, për të cilin thotë se ka shkaktuar indinjatën e një populli dhe që ka dalë për të kërkuar drejtësi.

Pak ditë më parë, Grenell kritikoi edhe presidenten e KE-së Ursula Von der Leyen, teksa tha se nuk ka bërë asnjë reagim për faktin se Gjykata e Hagës mban për pesë vite në paraburgim Hashim Thaçin, vetëm se ky i fundit do takohej me Trump për një marrëveshjeje paqeje që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith dhe gjykatës.

