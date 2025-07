Pronarja e shtëpizave në Theth: Na thonë bëni turizëm, e s’na lënë të punojmë

Qeveria i është “vërshuar” subjekteve private në vend, për të liruar hapësirat publike, pas zaptimeve jo të drejta.

E njëjta gjë ndodh edhe në Theth, ku këtë të mërkurë, 8 korrik 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe autoritetet lokale, bënë aksion për largimin e ndërtimeve pa leje në këtë zonë.

Nga kjo situatë, janë prekur disa banorë, të cilët kanë ngritur bizneset e tyre familjare, për të favorizuar ekonomitë e tyre, por gjithashtu të shërbejnë dhe për sektorin e turizmit aty.

Një prej banoreve të zonës, e cila ka dhe godinat private të drurit, ankohet se nuk ka marrë zgjidhje lidhur me situatën, e se turistët janë larguar. Ajo bën thirrje se brenda disa orësh nuk mund të transferojnë në vend tjetër pushuesit që ndodhën në këto struktura druri.

Pronarja e vë theksin tek thirrja e qeverisë për të kultivuar sa më shumë turizmin në vend, teksa shprehet se “Thonë bëni turizëm, s’lënë të bësh turizëm”.

“I kemi ndërtuar këtu e katër muaj. Kemi thënë që duam të ngrejmë një biznes. Na kanë thënë që nuk lejohet beton. Me beton s’kemi ndërtuar gjë. I kemi struktura druri.

Thonë bëni turizëm, po bëjmë turizëm, spo na lënë të punojmë. S’dimë ku të kërkojmë të drejtat tona. Njerëit janë brenda, për dy orë ku ti çojë? Thonë ke dy orë afat. Ne duam një zgjidhje, jemi familjarë, duke rrit fëmijët. I kemi me gjak trupi, të na japin një zgjidhje se çfarë të bëjmë. Hiqi thotë, ku t’i çoj?

Ku t’i çojmë? Zot na ruaj, na jep durim! Bëni turizëm, s’lënë të bësh turizëm. S’dimë ku të shkojmë as ne. Këto janë tokat tona. S’kemi konflikt me askënd. Unë s’di gjë. Ku të kërkojmë ne? Nuk e di. Turistëve çfarë t’u themi? Janë duke hyrë brenda. Kanë ikur ata që ishin. Vjen tjetri. Ata duan të vijnë, ku t’i çojmë ne për dy orë?

Nuk ua kemi shpjeguar. As ne nuk dimë si t’ua shpjegojmë. Për dy orë, s’ka bërë vaki në gjithë botën. Për dy orë t’i thuash turistit se nuk mundem të të lë brenda. Të paktën të njoftonin kohë më parë, por për dy orë ku t’i çojmë?”, tha pronarja e shtëpizave prej druri.

Një djalë i ri, i cili ka gjithashtu shtëpiza druri për pushuesit, së bashku me familjen e tij, shprehet se autoritetet duhej të kishin njoftuar më parë për këto levizje.

Sipas tij, nuk i ka mbetur më gjë tjetër përveçse emigrimit pas këtij aksioni.

“Gjendje katastrofë këtu. Kemi ndërtuar me babin, kemi marrë borxhe, kemi pasur shumë probleme. Kemi tokën tonë, që e kemi të trashëguar brez pas brezi. Ne mburremi me kohën e ngujimit, se në kohën e ngujimit janë pajtuar shumë xhaqe. Nga kërkesat e larta që kishim, pse mos ta bëjmë një gjë të bukur?

Kjo nuk është strukturë. Nuk ka asnjë pikë betoni në të. Nuk k apse të prishet. Shteti që është shtet, vjen e të lajmëron. Ke një muaj afat kohë, ke tre ditë afat kohë… mua dhe familjes time, me të gjitha këto harxhime, me të gjitha këto gjëra që na bënë, me gjithë këto borxhe, nuk kemi rrugë tjetër përveçse të marrim valixhet e të ikim nga ky vend”, tha i riu.

Kujtojmë se IKMT ka ndërhyrë në rreth 20 objekte dhe struktura të ngritura në kundërshtim me ligjin.

Rasti u denoncua nga kryeministri Edi Rama që kërkoi largimin e zaptuesve të hapësirave publike dhe marrjen e masave për një prokurore që nuk kishte filluar hetimet duk lejuar vijimin e ndërtimit.

Prokurorja e kishte justifikuar mos fillimin e hetimit penal me argumentin se këto janë vetëm konteniere pa themele dhe nuk konsiderohet ndërtim pa leje.

Nga prishja, konstatohet se është përdorur një sasi e madhe betoni për ngritjen e sheshit dhe bazamenteve të tyre./tvklan