Porti detar i Vlorës, era e fortë pezullon lundrimin e mjeteve të peshkimit

Kapitaneria e portit detar të Vlorës ka vendosur të pezullojë lundrimin detar për mjetet e vogla dhe ato mjetet e peshkimit nga ora 02:00 të mëngjesit të kësaj të marte e deri në 08 të mëngjesit të së mërkurës Shkak për këtë është bërë era e fortë bregdetare, që shkon deri 20 metër për sekondë në det të hapur.

Për rrjedhojë në det të hapur dallgët shkojnë deri në 2.5 metra duke e bërë të pamundur lundrimin e mjeteve të peshkimit dhe atyre të vogla. Era do të fryjë me drejtim Jug-Jug Lindje, duke shkaktuar forcën e detit në det të hapur deri në 8 ballë.

Tragetet e linjës me Brindisin sipas kapitanerisë së portit detar do të vazhdojnë lundrimin e tyre në normalitet. Situata hidrometeorologjike pritet që të përmirësohet duke nisur nga data 12 mars pas orës 08:00 të mëngjesit kohë kur mendohet se do të lejohen mjetet e peshkimit dhe ato lundruese të dalin në det.