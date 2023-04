“Po fillon një fundjavë me vendime të mëdha”, mësoni parashikimin e yjeve për sot

Dashi

Nëse nuk i përdorni energjitë tuaja siç duhet, mund të jeni të lodhur gjatë fundjavës. Përqendrohuni te të dashurit tuaj dhe puna, por me moderim. Beqarët vazhdojnë të jenë në rikuperim dhe mund të bëjnë mirë sidomos mbrëmjen e së dielës.

Demi

Të shtunën fundjava është pak më e qetë për ju sesa në të shkuarën e afërt. Po kaloni një përmbysje të madhe për shkak të problemeve financiare apo profesionale, por gjithçka po zgjidhet. Dielli paralajmëron ardhjen e një sezoni grimi për ata që nuk janë në një lidhje, por edhe çiftet do të kenë një kohë të mirë.

Binjakët

Një fundjavë me vendime të mëdha po fillon dhe do të jetë shumë më e mbushur me ngjarje se fillimi i muajit. Qëndroni të zënë dhe rezultatet e dëshiruara do të vijnë. Është e rëndësishme që beqarët të rizbulojnë dëshirat e tyre.

Gaforrja

Gjatë orëve në vijim do të gjendeni ballë për ballë me një ish dhe dëshira mund të kthehet. Vlerësoni me kujdes se si të veproni. Afërdita do të hyjë shumë shpejt në këtë shenjë, por tani për tani beqarët janë të fokusuar në punë, ndërsa çiftet janë të fokusuar në të ardhmen e familjes.

Luani

Të shtunën po përjetoni një periudhë novatore dhe emocionale për ju. Papritur edhe ana sentimentale e jetës suaj mund t’ju buzëqeshë përsëri. Për beqarët, nuk mund të mohohet që ankthi ju viziton këto ditë. Për sa i përket punës, pushoni këtë fundjavë sepse do t’ju duhet për ditët në vijim.

Virgjëresha

Fundjava do të jetë e lirë nga kundërshtimet e Mërkurit, gjë që do të përmirësojë efikasitetin tuaj të punës. Çiftet do të kenë energji për t’u nisur në veprim dhe për të kapërcyer stresin e tensioneve të fundit.

Peshorja

Gjatë fundjavës do të keni Hënën në tranzit në shenjën tuaj. Beqarët që kanë vuajtur në të shkuarën nuk janë gati të rikthehen në lojë tani. Çiftet do të përballen me një zgjedhje të rëndësishme të jetës.

Akrepi

Të shtunën fundjava premton të jetë shumë interesante. Kjo fundjavë do ju bëjë protagonistë absolut, ndaj bëni kujdes të rikuperoni energjinë e nevojshme. E diela do jetë një ditë interesante për të përparuar në dashuri nëse jeni vetëm.

Shigjetari

Në ditët e ardhshme të këtij muaji prill mund të mbështeteni në një aspekt pozitiv nga Venusi. Në këtë periudhë do të jeni të favorizuar nga yjet në fushën profesionale dhe sentimentale. Vetëm Afërdita është në opozitë dhe ditët në vijim nuk do jenë të lehta për t’i kaluar plotësisht nëse jeni beqarë.

Bricjapi

Është shumë e çuditshme t’ju shoh kaq të paduruar. Ndiheni gati për të mbështetur të tjerët, veçanërisht ata që doni më shumë, por do të keni një pamje astrale mjaft tronditëse. Ata që kërkojnë të riparojnë marrëdhëniet do të mund të mbështeten tek ju në ditët në vijim.

Ujori

Të shtunën jeni në humor të fortë. Ky aspekt është shumë i rëndësishëm sepse ju jep mundësinë të zgjidhni çështjet që janë ndërprerë prej disa kohësh. Fundjava premton të jetë pozitive, veçanërisht nëse kohët e fundit keni përjetuar ndonjë hidhërim të rëndësishëm.

Peshqit

Po jetoni në një lidhje të vështirë dhe nuk jeni në gjendje t’i jepni fund. Beqarët mund ta shfrytëzojnë këtë ditë për të gjetur forcën për të vazhduar. Java e re për beqarët do të nisë me hyrjen e Hënës në shenjë, e cila premton sukses.