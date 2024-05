Përplasjet mes familjeve Bushati dhe Arrazi: Ajo është nusja e familjes tonë, do e varrosim në Shkodër

I afërmi i Erdgys Arrazit, ka hedhur poshtë deklaratat e bëra më herët se Alma Arrazi para se të ndërmerrte aktin e rëndë ka parë bashkëshortin e saj me të dashurën në makinë. Në një intervistë të shkurtër për emisionin “Pa Gjurmë”, ai ka deklaruar se 31-vjeçari ka qenë në punë përgjatë gjithë ditës dhe ky fakt mund të provohet nga kamerat e sigurisë.

Sa i përket deklaratave të së atit të së ndjerës, Afrim Bushatit, i cili tha se trupin e së bijës do e marrë në Durrës për ta varrosur pranë së ëmës, i afërmi i 31-vjeçarit tha se ajo është nusja e familjes së tyre prandaj do e nxjerrin nga shtëpia e tyre me të gjitha adetet.

“Nuk është e vërtetë, se ka pasur lidhje. Dua ta faktoj atë ditë ka qenë në punë, ka qenë në qendër të qytetit te dyqani i vet ku punon deri pasdite vonë. Atë ditë që pretendon motra se ka kaluar me të dashur para, bashkëshorti nuk ka qenë.

Mua më intereson me përgënjeshtru atë që thotë e motra. Erdgysi nuk ishte me të dashurën atë ditë, ishte në punë. Ne e kemi gruan e shtëpisë. Ne duam ti bëjmë adetet siç duam ti bëjmë, ajo ka qenë nusja e shtëpisë sonë. Dëshira jon është ta nxjerrim prej shtëpisë sonë”, tha i afërmi i Erdgys Arrazit.

Më herët, i ati i Alma Arrazit, në gjendje të rënduar psikologjike tha se e bija do të varroset në Durrës.

“Nuk është gjë e vogël që të përcjellësh 4 kufoma. Jemi në gjendje nuk e di si ta them, nuk më dalin fjalët. Nuk e kam mendjen. Kunati ka thënë kam blerë 4 arkivole, po goca ime nuk varroset atje sa të jem gjallë unë. Gocën time do ta marr ta varros në Durrës, te nëna e vet. Nuk kemi njeri në Shkodër ne”, tha ai.