Përmbysja e autobuzit në Kroaci, 2 nga të mbijetuarit tregojnë ngjarjen: Ndodhi për…
Lajmifundit / 25 Korrik 2021, 16:12
Aktualitet
Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja tragjike që ndodhi ditën e sotme në Kroaci, ku humbën jetën 10 shqiptarë. Kanë folur për mediat 2 prej të mbijetuarve.
Sipas tyre, ngjarja e rëndë ka ndodhur brenda 1 minute.
“Ka ndodh brenda një minute. Vetëm kemi parë se është rrëzuar autobusi. Kemi parë kiamet. Shoferët kanë qenë në gjumë. Ata janë ndërruar kohë pas kohe.”
“Autobusi ka shkuar zvarrë diku rreth 100 metra. Të lënduarit janë më mirë”, tha një tjetër.