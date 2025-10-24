Përhapja e gripit të shpendëve në Evropë ngjall shqetësim të madh
Përhapja e gripit të shpendëve në Evropë po shkakton shqetësim të madh midis qeverive dhe industrisë, pasi sëmundja po përhapet më shpejt se në vitet e fundit, raportoi sot agjencia Reuters.
Sipas agjencisë franceze të monitorimit të shëndetit të kafshëve (ESA), nga gushti deri në mesin e tetorit janë regjistruar 56 shpërthime të virusit në 10 vende të Bashkimit Evropian dhe në Britaninë e Madhe. Vendet më të prekura janë Polonia, Spanja dhe Gjermania.
Këto shpërthime të hershme kanë ringjallur frikën e përsëritjes së krizës së vitit të kaluar, kur virusi shkaktoi vdekjen e dhjetëra milionë zogjve dhe çoi në rritjen e ndjeshme të çmimeve të ushqimeve.
Për të parandaluar përhapjen e sëmundjes, disa vende evropiane – përfshirë Belgjikën dhe Francën – kanë urdhëruar mbajtjen e shpendëve brenda. Në Francë ka nisur gjithashtu vaksinimi i tretë vjetor i rosave të fermave, si pjesë e strategjisë për kontrollin e epidemisë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka paralajmëruar se virusi duhet të monitorohet me kujdes, duke qenë se mund të përhapet edhe te gjitarët.
Gripi i shpendëve ka prekur gjithashtu Shtetet e Bashkuara dhe Azinë. Në SHBA, më shumë se 180 milionë zogj janë vrarë, çka ka ndikuar në çmimet e vezëve dhe ka shkaktuar raste infektimi te lopët dhe njerëzit.
Ndërkohë, Brazili, eksportuesi më i madh i shpendëve në botë, pas një shpërthimi të kufizuar, aktualisht është pa raste aktive të virusit. Japonia raportoi këtë javë rastin e parë të sezonit.