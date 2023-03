Pas Korçës, një tjetër aksident në Fier, makina përplas 60-vjeçarin me biçikletë

Në tjetër aksident është regjistruar në Fier, është regjistruar rreth orës 19:30 në Fier në lagjen “Sheq i Madh. Një automjet tip “Benz”, me drejtues shtetasin A. Ç., është përplasur me një biçikletë me drejtues shtetasin P. S., 60 vjeç, banues në fshatin Zhupan, Fier.

Si pasojë e përplasje është dëmtuar 60-vjeçari, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.