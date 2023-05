Parashikimi i motit për sot, reshje shiu edhe të dielën

Moti do te vijoje te jete me reshje edhe ne diten e sotme.

Sipas meterologeve, e diela pritet të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të nisë me kthjellime dhe prej mesdite zhvillim të vranësirave.

Sipas Shërbimit Meterologjik Ushtarak, orët e pasdites vranësirat do të pasohen nga reshje shiu të cilat hera-herës do të jenë edhe në formën e shtrëngatave afatshkurtëra.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.