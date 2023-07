Parashikimi i motit/ Mëngjesi nis me diell, temperaturat gjatë ditës arrijnë deri në...

Sipas MeteoAlb: Do të vijojë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike Shqipëria duke bërë që moti i kthjellët dhe temperaturat të jenë dominante.

Kjo situate meteorologjike do të vijojë edhe gjatë orëve në vijim ku kthjellimet do të jenë të pranishme pothuajse në të gjithë territorin, përjashtuar zonat verilindore dhe juglindore, ku pritet zhvillim i vranësirave duke sjellë rrebeshe të izoluara shiu.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të larta si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 37°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgë deri në 2 ballë.

Kosova

Republika e Kosovës; do të përfshihet nga masat ajrore të qëndrueshme të cilat do të dominojnë kushtet e moti për gjatë gjithë 24_orëshit në vend duke bërë që kthjellimet të jenë dominante.

Parashikohet që pas mesditës dhe në vijim të ketë kalime vranësirash nëpër të gjithë Kosovën, ku më të dukshme do të jenë në zonat Veriore dhe Veriperëndimore por nuk priten reshje.

Maqedonia e Veriut

Po ashtu nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme do të paraqitet Republika e Maqedonisë së Veriut duke bërë që moti të jetë i kthjellët deri vonë pasdite ku do të shfaqen kalime vranësirash të lehta në pjesën më të madhe të MV, por mundësia për reshje është thuajse zero.

Kjo situate e qëndrueshme atmosferike, nën dominimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta do të na shoqërojë në mbrëmje dhe gjatë natës.