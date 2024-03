“O e shqepme, bën si naive ti”, Egla përplaset ashpër me Riken, aktorja: Xheloze dreqit, qepe!

Vetëm pak orë para spektaklit të mbrëmjes së sotme të Big Brother Vip, Egla dhe Rikja duhet se janë përplasur sërish me njëri-tjetrën.

Teksa ndodhen në dhomën e grimit, Egla dëgjohet duke iu drejtuar Rikes me fjalë të ashpra, teksa i thotë se duhet t’i vijë turp.

“Ngelët t’u u marrë me qimet e hundës time. Gocë e keqe, që infekton dhe gocat e tjera. ‘Më mbani akoma këtë se nuk e kam shfaqur veten akoma’. Xheloze dreqit, po plasni fare. Gocë e paformuar akoma, gruja 40 vjec. S’ke turp.

Ta kam zgjat shumë me artë surratin tënd. Ti je e shqepur, nëse unë jam e qepur. Do bukë për atë gojën tënde ti? Ta jap unë! Për atë gojën tënde të shqepur. E shqepme komplet, nga koka te këmbët. Vetëm tegeli të mungon. Qepe o e shqep me. Rikja e shqepme bën si naive”, dëgjohet Egla të thotë.

“Nuk i thash moj asgjë, ajo vazhdoi”, u shpreh Rikja.