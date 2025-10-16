“Nxitën konfliktin e incidentit të përgjakshëm”, detaje nga vrasja e pronarit grek dhe shqiptarit: Roli i 2 të rinjve në ekzekutim
Policia greke ka dalë në një njoftim në lidhje me arrestimin e dy 22-vjeçarëve të arrestuar për vrasjen e dyfishtë në Finikounda, të pronarit grek dhe punonjësit të tij shqiptar.
Sipas policisë, dy 22-vjeçarët akuzohen si nxitës fizikë dhe moralë të incidentit të përgjakshëm të 5 tetorit në kampingun në qytetin Messinian.
Në njoftim theksohet se policia ka gjetur rrobat dhe pajisjet e veshura nga njëri prej të akuzuarve gjatë kryerjes së vrasjes, si dhe një telefon celular, i cili do të ekzaminohet në laboratorët mjeko-ligjorë.
Sipas avokatit të autorit të dyshuar 22-vjeçar, i riu mohon se ka qëlluar me armë, duke pretenduar se nuk ka marrë pjesë në vrasje.
Në skenë është futur një person i tretë, i cili, pak minuta para krimit, ka pasur kontakt telefonik me njërin nga dy 22-vjeçarët dhe më pas me një telefon celular që ndodhej brenda kampingut.
Bashkëpunëtori 22-vjeçar u paraqit vullnetarisht para autoriteteve dhe rrëfeu përfshirjen e tij në këtë çështje.
Siç raportuan burime policore për protothema.gr, dy të rinjtë ishin identifikuar që nga e diela e kaluar, por për shkak se hetimi nuk kishte përfunduar ende, ata ishin nën mbikëqyrje.
Megjithatë, pas publikimit të fotos në të cilën shiheshin të dy në skuter, bashkëpunëtori vendosi të dorëzohej. Disa orë më vonë, policia arrestoi autorin e dyshuar 22-vjeçar, ndërsa po dilte nga shtëpia e tij në Kallithea.