Nga njohja me Dan Hutrën deri te largimi nga banesa, reagon Elena Hysa dhe tregon si e zbuloi që kishte vrarë ish-gruan

Masakra e serial-killerit Dan Hutra, me 3 viktima dhe 3 të plagosur në kryeqytet mesditën e 1 marsit tronditi vendin.

40-vjeçari, i cili vetëm 2 javë para krimit ishte liruar nga burgu, plagosi me thikë të dashurën e tij, Marjana Gurakuqi në dyqanin ku ajo shiste.

Më pas, shkoi në banesën e ish të fejuarës, Elena Hysa ku i ekzekutoi në oborr të motrën, Myrvete Hysa, dhe nusen e të vëllait, Hasmie Dafku. Ai plagosi gjithashtu ish të fejuarën, Elenën, dhe nënën e saj, Kujtimen, të cilat ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Pas krimit të dyfishtë, Dan Hutra udhëtoi drejt Kamzës ku ekzekutoi Etleva Kurtin, motrën e ish shokut të qelisë, Vladimir Kurtit. Pas krimit u ngritën shumë pyetje mbi arsyen e masakrës.

Elena Hysa në një intervistë për emisionin “Me zemër të hapur” në Neës24, ka rrëfyer detaje nga njohja me Dan Hutrën, lidhja e tij e jashtëligjshme me Marina Gurakuqin dhe arsyen e largimit nga banesa e 40-vjeçarit. E reja u shpreh se Dan Hutrën e ka njohur përmes një shkuesi dhe s’ka pasur informacion që ai kishte vrarë ish gruan në vitin 2007.

Ajo tregoi se ka qenë në dijeni të lidhjes së tij me Marjana Gurakuqin, ndërsa emrin e Vladimir Kurtit e kishte dëgjuar disa herë në shtëpi, kur bashkëjetonte me Dan Hutrën.

Elena tregoi se u largua nga banesa e tij pasi nisi ta kërcënonte dhe se bisedën e fundit në telefon me 40-vjeçarin e ka pasur ditën e krimit.

Pyetje: Çfarë plagësh ke?

Elena Hysa: Në faqe, aty më ka qëlluar edhe në…

Pyetje: Mban mend ndonjë gjë nga ajo që ndodhi?

Elena Hysa: Isha në shtëpi, kam qenë me djalin, me mamin edhe me gocën e motrës.

Pyetje: Patët ndonjë debat më parë se të vinte personi në banesë?

Elena Hysa: Jo nuk kam pasur debat

Pyetje: Keni folur në telefon atë ditë?

Elena Hysa: Po kam fol atë ditë

Pyetje: Çfarë të tha atë ditë para se të vepronte?

Elena Hysa: Nuk ka dashë të flasi

Elena Hysa: E mora unë kam fol unë me të

Pyetje: Çfarë doje ti thoje, doje të pajtoheshe me të?

Elena Hysa: Doja ti thoja që…Ai ka pas ca problemet e veta, ca punet e veta unë i kam thënë më mirë e l?më kaq!

Elena Hysa: Po! Ai ska pranuar edhe…

Pyetje: Të ka ofenduar në telefon të ka shar?

Elena Hysa: Gjithmonë

Pyetje: Pastaj e fike ti apo e fiku ai telefonin?

Elena Hysa: E kemi fik të dy bashkë

Pyetje: E njoftove familjen t?nde q? more atë kërcënim nga telefoni?

Elena Hysa: I kam thënë të shtëpisë, por nuk e kanë marr për bazë

Pyetje: Nuk e kanë besuar se mund të të bënte diçka?

Pyetje: E bënte shpesh që të kërcënonte?

Elena Hysa: Shpesh jo por këto kohët e fundit e ka bërë shpesh

Pyetje: Pasi doli nga burgu?

Elena Hysa: Pasi doli nga burgu e ka bërë shpesh

Pyetje: Gjatë kohës që ai ishte në burg e kishe takuar ndonjëherë, kishe shkuar në burg?

Pyetje: Po ai të kishte marr në telefon?

Elena Hysa: Pyeste për djalin

Pyetje: U gëzua që erdhi djali në jetë?

Elena Hysa: Po normal që po, i kam treguar që thjeshtë është bërë baba, kaq…

Pyetje: Pse ishte kaq i irrituar, fakti që kërkonte të bënte ADN e djalit? Apo ju kishit një krisje t? mardhënies tuaj?

Elena Hysa: Krisje ka pas nuk është se nuk ka pasur

Pyetje: Ti ke ikur nga shtëpia e tij apo jo, pse nuk dole nga porta kryesore por ike nga koteci, kalove nga muri?

Elena Hysa: Kam ikur për arsye sepse ai që në atë kohë pati filluar duke m? kërcënuar

Pyetje: Të ka dhunuar ndonjëherë?

Elena Hysa: Po

Pyetje: Po më parë e njihje këtë person, se kush ishte dhe çfarë kishte bërë në jet?n e tij?

Pyetje: Po në rrjetet sociale nuk e kishe kërkuar ndonjëherë si emër?

Elena Hysa: Po e kam kërkuar

Pyetje: Kur e more vesh se ai kishte bërë m? par? një gjë të tillë?

Elena Hysa: E kam marr vesh kur e kam denoncuar, aty kuptova se ai kishte bërë një krim tjetër

Elena Hysa: Kam kërkuar direkt urdhër mbrojtje dhe shkova në shtëpi

Pyetje: Po me vjehrrën si e kishe mardhënien?

Elena Hysa: Shumë keq

Pyetje: Edhe ajo ushtronte dhunë, presion, çfarë?

Elena Hysa: Ajo pretendonte që unë se respektoja

Pyetje: Ti je shprehur se të trajtonte si skllave, të kërkonte të vishje çorapet, ti çoje ushqimin në krevat, ësht? e vërtetë kjo?

Pyetje: Ja kishe bërë këto?

Elena Hysa: Jo se ja kisha bërë, por thjeshtë nuk e duroja dot, jam munduar ta respektoj me aq sa jam munduar, pavarsisht çdo gjëje

Pyetje: Në momentin që ngelët shtatëzanë, sa kohë kishit që ishit njohur me njëri tjetrin?

Elena Hysa: 2 muaj 3 muaj diçka e tillë, ai sma ka pranuar këtë shtatëzani

Pyetje: Pse çfarë mendonte, thoshte që nuk e ke me mua?

Elena Hysa: Po thoshte nuk e ke me mua

Pyetje: Po për çfarë arsye, vetëm për këto ditët q? të kishte thënë mjeku?

Pyetje: Po ju si jeni njohur bashkë nëpërmjet shkesit, në lokal, në rrugë?

Elena Hysa: Nëpërmjet dikujt tjetër

Pyetje: Kur ju u njohët me njëri tjetrin nuk dije asgjë në lidhje me këtë?

Pyetje: Nuk kishe pyetur ndonjëherë?

Pyetje: Po këtë vet e kishe pyetur për të kaluarën e tij?

Elena Hysa: Kur jam interesuar ta pyes në atë kohë, ka qenë kohë shumë e shkurtër dhe ma ka mohuar gjithmonë

Pyetje: : Ama ishte agresiv apo jo?

Pyetje: Po para se ti ta denoncoje dhe të arrestohej, njihje ndonjë femër tjetër në jetën e tij?

Elena Hysa: Po kishte ka pasur

Pyetje: Si quhet, Marjana Gurakuqi?

Elena Hysa: Po

Elena Hysa: Nuk e di ku e ka njohur, por unë këtë kam njohur

Pyetje: E ke njohur vet personalisht?

Elena Hysa: Jo e kam njohur si emër, e zbulova ai ma ka konfirmuar

Pyetje: Të ka thënë po, kam një lidhje tjetër?

Elena Hysa: Po ma ka konfirmuar që ka një lidhje tjetër

Pyetje: Di gjë ku e ka njohur këtë?

Elena Hysa: Unë them se e ka njohur në Institut, ajo aty rri

Pyetje: Sa kohë kishte me të, ishit ju në martes? me njëri tjetrin?

Pyetje: Edhe ky shoqërohej edhe me këtë?

Pyetje: Po ndonjë femër tjetër me mbiemër Kurti ke njohur në jetën e tij? Motrën e Vladimir Kurtit e njihje?

Elena Hysa: Si emër e kam dëgjuar por jo se e njihja

Pyetje: Ku e ke dëgjuar Vladimir Kurtin në bisedat që ka bërë Dani?

Pyetje: Çfarë thoshte lidhur me të, kishte përmend ndonj? gjë?

Elena Hysa: Ka përmend shumë gjëra, por di që ka qenë gjithmonë i dhunshëm, për çdo gjë ka qenë i dhunshëm. Mbaj mend q? më ka pas thënë do të dhunoj etj etj…

Pyetje: Atë ditë që erdhi në banesë kë goditi të par?n, ty apo maman, me çfarë t? goditi?

Elena Hysa: Me thikë, thik?n e ka pasur me vete

Pyetje: Erdhi direkt dhe u fut në banes?, ishte dera hapur, dera ka qenë mbyllur?

Elena Hysa: Dera ka qenë mbyllur, ka qenë motra, nusja e vëllait dhe nuk kam ndier asnjë zhurmë, ka ardhur pa zhurm?

Pyetje: Të parën kë goditi?

Elena Hysa: Ka goditur motrën dhe nusen e vëllait

Elena Hysa: Në makinë në oborr

Pyetje: Ju ku ishit për momentin

Elena Hysa: Unë kam qenë brenda në shtëpi me djalin

Pyetje: Dole jashtë ato momente?

Elena Hysa: Në ato momente po, dola jashtë edhe shoh në tokë nusen e v?llait edhe motrën

Pyetje: Ky ku ishte ato momente?

Elena Hysa: Aty ka qenë, kam parë që ka shkrep armën drejt meje pastaj ato momente ka dalë mami para

Pyetje: Para teje për të të mbrojtur ty?

Elena Hysa: Po para meje, unë se kam l?në e kam shtyrë unë dhe i kam dalë unë para asaj. Mbaj mend që na ka shar

Pyetje: Çfarë ju ka thënë?

Elena Hysa: Llafe të ndryshme, ka shkrep armën dhe ka dashur të q?lloj edhe djalin

Pyetje: Si ku e kuptove që donte ta qëllonte, e kishe në dorë ku e kishe?

Elena Hysa: E kisha në krah djalin

Pyetje: Në momentin që ti more plumbin e kishe në krah?

Elena Hysa: Bebin e kam kapur për krahu e kam çuar te dhoma tjetêr

Pyetje: Po pastaj çfarë ndodhi?

Elena Hysa: Pastaj ai qëlloi disa herë në ajër pastaj ka ik me vrap

Pyetje: Ndërkohë mami ishte e plagosur?

Elena Hysa: Po të gjithë, mua më ka qëlluar me thik? sa ka hyrë brenda në faqe

Pyetje: Të tha ndonjë gjë ndërkohë q? të qëlloi?

Elena Hysa: Tha do ju vras të gjithëve dhe ka ikur atë moment

Pyetje: Ndërkohë ai nuk ka kursyer as djalin?

Pyetje: Po goca e motrës, ku ishte ato momente si shpëtoi?

Elena Hysa: Unë e kam kap e kam çuar nga dhoma tjetër të dy

Pyetje: çfarë ndodhi, u largua?

Elena Hysa: Po iku, pa gjithë skenën dhe ka ik shum? shpejt.

Pyetje: Mardhënien me motrat e tij si e ke pasur? Me Hasijen? Të ka përkrahur ke biseduar me te?

Elena Hysa: Shumë të mirë, kam fol po

Pyetje: Hasija ka fol dhe ka treguar se edhe jeni takuar dhe i ke shprehur se doje te pajtoheshe

Elena Hysa: Po, e vërtetë!

Pyetje: Ky pretendon se kësaj Marjanës i kishte dhënë lekë borxh, ose i kishte dhënë një shumë të caktuar parash. Ke dëgjuar ndonjëherë në marrëdhënien tuaj?

Elena Hysa: Po e kam dëgjuar, sa e vërtetë është nuk e di.

Pyetje: Të thënë nga goja e Danit?

Pyetje: Po për çfarë ja kishte marrë, po ju si keni reaguar asaj kohe? Pse kjo femër në jetën tënde kur ai ishte me ty?

Elena Hysa: Do të thotë që s’don t’ja di për askënd

Pyetje: Po në marrëdhënien seksuale, a të ka dhunuar, ishte i dhunshëm?

Elena Hysa: Edhe më ka qëlluar nga një herë, por janë shumë të dhunshëm si fis….