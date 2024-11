Nga Mike Pompeo tek Richard Grenell, dalin emrat e administratës së re Donald Trump

Kthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë do shoqërohet edhe me emrat e personave që do të jenë pjesë e administratës së tij, për hartimin e politikave të administratës së re. Disa prej tyre i përkasin rrethit të brendshëm të Trump dhe përqafojnë plotësisht politikat e tij.

Ministri i Financave

Jamie Dimon: CEO i JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon konsiderohet si një nga kandidatët kryesorë për Departamentin e Thesarit, megjithëse nuk është e qartë nëse ai do ta marrë këtë detyrë.

Megjithatë, muajin e kaluar New York Times raportoi se Dimon preferonte privatisht Kamala Harris për president dhe besonte se Trump nuk ishte i përshtatshëm për poste publike si nxitës i ngjarjeve të 6 janarit 2021 në Capitol Hill.

Scott Bessent: Ndër këshilltarët kryesorë ekonomikë të Trump, Scott Bessent konsiderohet gjithashtu gjerësisht një kandidat për portofolin e Thesarit. Një investitor dhe profesor prej shumë vitesh në Universitetin e Yale, Bessent ka një marrëdhënie të ngrohtë personale me Trump.



Këshilltar i Sigurisë Kombëtare

Richard Grenell: Grenell është një nga këshilltarët më të afërt të Trump për politikën e jashtme. Gjatë mandatit të parë katërvjeçar të presidentit të zgjedhur, ai shërbeu si zëvendësdrejtor i inteligjencës kombëtare dhe ambasador i SHBA në Gjermani. Kur Trump u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në shtator, Grenell mori pjesë në takimin kokë më kokë.

Kontaktet private të Grenellit me liderët e huaj dhe personaliteti i tij e kanë bërë atë në qendër të polemikave të shumta, të cilat mund ta bëjnë një tjetër proces konfirmimi në Senat një sfidë.

Ndër politikat që ai ka mbështetur është krijimi i një zone autonome në Ukrainën lindore për t’i dhënë fund luftës atje, një pozicion që Kievi e konsideron të papranueshëm.

Keith Kellogg: Konsiderohet si një person që mund të plotësojë një nga pozicionet e shumta që lidhen me sigurinë kombëtare. Gjatë fushatës, ai i prezantoi Trump një plan për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë që përfshinte negociatat me forcë midis Moskës dhe Kievit dhe ndalimin e Ukrainës nga anëtarësimi në NATO në këtë kohë.

Departamenti i Shtetit

Robert O’Brien: O’Brien, këshilltari i katërt dhe i fundit i Trump për sigurinë kombëtare gjatë mandatit të tij të parë, mban një marrëdhënie të ngushtë me Trump dhe të dy shpesh flasin për çështje të sigurisë kombëtare.

Ai ka të ngjarë të kandidojë për sekretar shteti ose poste të tjera të larta të politikës së jashtme dhe sigurisë kombëtare. Ai ka mbajtur kontakte të ngushta me liderë të huaj që kur Trump u largua nga detyra, pasi u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Izrael në maj.

Pikëpamjet e tij janë disi më agresive se disa këshilltarë të Trump. Për shembull, ai ka qenë më mbështetës i ndihmës ushtarake për Ukrainën sesa shumë nga bashkëkohësit e tij republikanë dhe është një avokat i ndalimit të TikTok në Shtetet e Bashkuara.

Bill Haggerty: Një senator amerikan nga Tenesi konsiderohet një kandidat kryesor për Sekretar Shteti. Ai ka mbajtur marrëdhënie të forta me pothuajse të gjitha fraksionet e Partisë Republikane dhe ka të ngjarë të lundrojë në procesin e konfirmimit të Senatit me lehtësi.

Ai shërbeu si ambasador i SHBA në Japoni në administratën e parë të Trump, në një kohë kur presidenti u përfol për marrëdhëniet e tij të ngrohta me kryeministrin e atëhershëm Shinzo Abe.

Politikat e Haggerty janë gjerësisht në përputhje me atë të Trump. Më herët gjatë vitit, ai votoi kundër një pakete të madhe ndihme ushtarake për Ukrainën.

Marco Rubio: Senatori amerikan nga Florida dhe kandidati republikan për president të vitit 2016, ai është gjithashtu një kandidat për postin e lartë të Sekretarit të Shtetit. Rubio ka qenë prej kohësh i përfshirë në çështjet e jashtme në Senat, veçanërisht në Amerikën Latine, dhe ka lidhje të forta në të gjithë partinë.

Ministria e Mbrojtjes

Mike Walz: Një ish-zyrtar ushtarak i cili aktualisht është një kongresmen amerikan nga Florida.

Mike Pompeo: Ish-sekretari i Shtetit gjatë mandatit të parë të Trump konsiderohet si një pretendent kryesor për sekretarin e mbrojtjes, por mund të zërë një sërë pozicionesh të sigurisë kombëtare, inteligjencës ose diplomatike.

Tom Cotton: Oficeri i ushtrisë i shkolluar në Kolegjin e Harvardit dhe Shkollën Juridike të Harvardit është shumë i popullarizuar në mesin e mbështetësve të Trump dhe është një pretendent serioz për portofolin e Departamentit të Mbrojtjes. Ai është ndër ata që kanë mbështetur vazhdimisht ndihmën ushtarake për Ukrainën.

Departamenti i Sigurisë Kombëtare

Tom Homan: Homan, i cili shërbeu si zëvendësdrejtor i Emigracionit dhe Zbatimit të Doganave për një vit e gjysmë gjatë mandatit të parë të Trump, është një kandidat për Departamentin e Sigurisë Kombëtare.

Gjatë mandatit të parë të Trump, Homan ishte një përkrahës kryesor i politikës së diskutueshme të administratës për ndarjen e fëmijëve, në të cilën fëmijët e emigrantëve që hynë ilegalisht në vend mbaheshin larg prindërve të tyre.

Chad Wolf: Shërbeu si zëvendëssekretar i Trump për sigurinë kombëtare për rreth 14 muaj gjatë presidencës së tij të parë.

Wolff zbatoi me besnikëri politikat e vijës së ashpër të Trump të imigracionit dhe vendosi agjentë federalë në Portland, Oregon, për të kontrolluar protestat gjatë trazirave që pasuan vrasjen e George Floyd, një person me ngjyrë, nga një oficer policie i bardhë. Ai dha dorëheqjen më 11 janar 2021, vetëm disa ditë pas sulmit të 6 janarit në Kapitolin e SHBA. Trump ka shprehur rezerva për rivendosjen e atyre që dhanë dorëheqjen në ditët e tij të fundit në detyrë.

Mark Green: Një ish-kirurg i ushtrisë dhe kryetar aktual i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve, Green shihet nga disa nga aleatët e Trump në Uashington si personi i duhur për këtë punë. Mbështetësit e tij e përshkruajnë atë si një besnik të Trump dhe të vijës së ashpër të emigracionit.

Prokurori i Përgjithshëm

John Ratcliffe: Një ish kongresmen dhe prokuror që shërbeu si drejtor i inteligjencës kombëtare gjatë vitit të fundit të Trump në detyrë, Ratcliffe konsiderohet një prokuror i përgjithshëm i mundshëm, megjithëse ai mund të marrë gjithashtu një post të sigurisë kombëtare ose të inteligjencës.

Aleatët e presidentit të zgjedhur e shohin Ratcliffe si një aleat të vendosur të Trump, i cili ka të ngjarë të fitojë konfirmimin e Senatit. Por gjatë mandatit të tij si drejtor i inteligjencës kombëtare, Ratcliffe shpesh kundërshtoi vlerësimet e nëpunësve civilë, duke tërhequr kritika nga demokratët të cilët thanë se ai e politizoi rolin.

Mike Lee: Një senator amerikan nga Utah, Lee shihet gjerësisht si një tjetër kandidat kryesor për prokuror të përgjithshëm. Edhe pse ish-prokurori refuzoi të votonte për Trump gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ai më vonë u bë një aleat i vendosur dhe është bërë diçka si një hero shpirtëror midis disa fraksioneve të botës Trump. Lee ka qenë një figurë kyçe në përpjekjet e Trump dhe aleatëve të tij për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhjet e vitit 2020 ndaj demokratit Joe Biden dhe ka përhapur teori konspirative të pabaza për sulmin e 6 janarit në Capitol Hill.

Shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë

Susie Wiles: Një nga dy menaxherët e fushatës së Trump, Wiles konsiderohet i preferuari për të qenë shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë.

Mbështetësit shpresojnë se do të rrënjos një ndjenjë rregulli dhe disipline që shpesh mungoi gjatë mandatit të parë të Trump

Brooke Rollins: Ish-zëvendësdrejtorja e Këshillit të Politikave të Brendshme të Trump, Rollins është gjithashtu në garë për këtë detyrë.

Trump ka një marrëdhënie të ngushtë personale me Rollins dhe shpesh e komplimenton atë në mjedise private. Ajo përgjithësisht konsiderohej si një nga këshilltaret më të moderuara të Trump gjatë kohës që ishte në detyrë. Ndër politikat e tjera që ajo mbështeti gjatë mandatit të parë të Trump ishin reformat në drejtësinë penale që reduktuan dënimet me burg për disa vepra relativisht të lehta.