"Nesër mund të jesh ti"/ 144 aktorë në mbrojtje të Elia Zaharia-s, zbulohet letra e hapur e tyre

Plot 144 aktorë, dhe regjisorë, përfshirë emra të njohur të skenës, i janë drejtuar me një kërkesë AMA-s të reagojë për publikimin e videos së momentit kur aktorja Elia Zaharia filmohet nga ish-bashkëshorti i saj, Princ Leka Zogu pas një konflikti brenda familjes.



Deklaratat është mbështetur nga emra të njohur të skenës si Margarita Xhepa, Robert Ndrenika, Roza Anagnosti, Luiza Xhuvani e të tjerë, siç parashihen në listën më poshtë.

Reagimi i plotë:

“Ky 8 MARS do të ishte ironikisht “ideali” për të folur për të drejtat e grave. Kemi 48 orë që shohim sesi po i bëhet një gjyq publik një gruaje, një nëne, një artisteje, një aktoreje, që po përballet me një periudhë të vështirë familjare. Kush prej jush që po e lexon këtë shënim nuk ka provuar të shohë veten në një moment dobësie, konflikti, apo nuk ka thënë një fjalë më shumë, kush prej jush nuk është lënduar, zhgënjyer nga ai që ka dashur më shumë, le të hedhë gurin e parë! Video e bërë publike ku duket aktorja Elia Zaharia, që po ushqen me klikime portale e disa media, kërkon me urgjencë reagimin e AMA-s institucionit që ka përgjegjësi të plotë për fshirjen dhe bllokimin e saj.

Shoqëria e internetit është tashmë një shoqëri e kontaminuar dhe që askush nuk ka kontroll mbi të, por do t’ju luteshim si njerëz, secili individualisht ta fshijë një koment negativ, dhe kështu, pikë-pikë mund të jemi duke kontribuar për një shoqëri më të mirë. Nesër mund të jesh ti protagonisti i kësaj fushate të cenimit të privatësisë dhe imazhit!

Megjithë këtë baltë komentesh të hedhur mbi një grua, falenderojmë të gjithë ata që nuk janë bërë pjesë. Është e thjeshtë të jesh spektator duke parë dhimbjen dhe jetën e tjetrit, por le të bëhemi nga ky 8 MARS, aktorët e një ndryshimi për mirë!"

Margarita Xhepa

Robert Ndrenika

Roza Anagnosti

Luiza Xhuvani

Zamira Kita

Rajmonda Bulku

Luli Bitri

Mevlan Shanaj

Natasha Lako

Vasian Lami

Marjeta Ljarja

Driada Dervishi

Rozi Kostani

Sokol Angjeli

Ema Andrea

Myzafer Ziflaj

Rudina Dembacaj

Alesia Xhemalaj

Gent Zenelaj

Rozana Radi

Helidon Fino

Merita Smaja

Adelina Muça

Anila Bisha

Suela Bako

Romir Zalla

Rita Gjeka

Andia Xhunga

Indrit Çobani

Armela Demaj

Milto Kutalli

Eni Jani

Genc Fuga

Sanie Hoti

Flaura Kureta

Gjergj Prevazi

Rovena Lule

Sara Smaja

Ervina Kotolloshi

Mimoza Marjanaku

Mehmet Xhelili

Ola Harizaj

Ervin Bejleri

Blerta Belliu

Niada Saliasi

Beslidhje Bytyçi

Genti Deçka

Ilirda Bejleri

Donald Shehu

Ardita Mullai

Griselda Rushanaj

Ilda Pepi

Erion Isai

Ajlin Petrela

Qëndrim Rijani

Kristian Koroveshi

Rafael Hoxhaj

Albana Perhati

Gaz Paja

Griselda Prendaj

Arlinda Morina

Iris Canaj

Ina Morinaj

Erdit Asllanaj

Deivid Myslim

Armela Demaj

Sonila Kapidani

Anila Petrela

Edvin Mustafa

Viola Xhindi

Aliona Pogaj

Elona Hyseni

Klea Konomi

Klesta Shero

Amri Hasanlliu

Roerd Toçe

Arian Çuliqi

Ermela Ruri

Xhino Musollari

Ketjona Pecnikaj

Frenci Gjerasi

Ajlin Petrela

Mihal Kaçi

Sedmir Memia

Sara Koçi

Luisa Dinellari

Xhoni Spahi

Erdet Miraka

Stiv Osmanaj

Adela Gjyla

Megi Duka

Mario Bali

Silva Brahimataj

Besart Cani

Blerta Ponari

Greta Kumria

Xhoana Karaj

Manjolla Loja

Nevila Çaushi

Agnes Nokshiq

Ureaa Ahmeti

Sidorela Kocaj

Serxhjo Danga

Edison Kajdomqaj

Anxhelo Dauti

Romeo Bushati

Ergi Hasani

Aleksi Velo

Mariglen Domi

Astrit Loshi

Nurie Myftari

Dashamir Gega

Ilir Bega

Parashqevi Hallkaj

Rajmonda Hamzaj

Kastriot Ramollari

Hyre Gosturani

Nevila Shabani

Elona Çaushi

Seri Maloku

Migena Zaçe

Gerta Prifti

Selena Kurti

Ema Gurra,

Elvina Gurra

Joana Omeraj

Daniela Dyrnjaja

Danja Ganxo

Juliano Zholi

ester Koni

Katerina Konini

Kejsi Koxhaj

Donald Cani

Nilda Shahini

Endri Koçeku

Dashamir Uku

Sazan Duma

Mark Kakusi

Ada Zala

Vilson Alimadhi

Rubin Ceka

Delvis Myslymi

Ajkana Topalli

Sonila Qorraj

Esmeralda Gashi

Aleksio Alitaj

Alvaro Cenko