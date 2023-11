“Ne s’jemi kafshë”/ E rëndë në Britani, vret veten shqiptari që do të deportohej drejt Shqipërisë

Tre hetime kanë nisur pas vdekjes së një të arrestuari 37-vjeçar shqiptar nga emigracioni, tha Home Office. Burri, i cili vdiq të premten, kishte tentuar të vriste veten pak më shumë se një javë më parë në qendrën e emigracionit Brook House pranë aeroportit Gatëick dhe më pas u dërgua në spitalin East Surrey, ku u trajtua në njësinë e kujdesit intensiv. Të shtunën në mëngjes, Zyra e Brendshme konfirmoi vdekjen e burrit. Policia, mjeku ligjor dhe avokati i popullit të burgjeve kanë nisur hetimet.

Një protestë u organizua në Brook House, objekt i një hetimi publik dhe me plot kritika kohët e fundit, nga të burgosur kryesisht shqiptarë, pas përpjekjes së burrit për të vrarë veten dhe tentativës për vetëvrasje të një shqiptari të dytë. Burri i dytë u deportua menjëherë pas tentativës së tij për vetëvrasje, por u kthye menjëherë në MB pas një sfide ligjore nga avokati i tij, i cili aplikoi për anulimin e urdhrit për dëbimin e tij. Home Office e ktheu atë në Brook House pasi ra dakord të shtynte largimin e tij. Raporti i një psikologu që u verifikua dhe nga Guardian i kërkoi Home Office të kryente një vlerësim të plotë klinik përpara se të vazhdonte me dëbimin e burrit.

“Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në dëm të pariparueshëm për mirëqenien e tij psikologjike dhe fizike,” thuhej në raport. Një i burgosur shqiptar i përfshirë në protestë tha se dy burrat që kishin tentuar të vrisnin veten kishin frikë për sigurinë e tyre për shkak të planeve të afërta për t’i kthyer në Shqipëri. “Njëri prej tyre më tha se mendonte se do të ishte më mirë të vdiste në MB sesa të kthehej në Shqipëri. Trajtimi ynë në paraburgim nuk është i mirë. Ne nuk jemi kafshë; ne jemi njerëz”, tha ai.

Zyra e Brendshme ka cituar shpesh atë që e përshkruan si “komunikatë e përbashkët historike” me Shqipërinë e nënshkruar më 13 dhjetor 2022 për të përshpejtuar largimin e shtetasve shqiptarë që ajo thotë se ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht në vendin e tyre. Megjithatë, avokatët dhe aktivistët e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar se shumë shqiptarë që kanë kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar për arsye përfshirë trafikimin apo gjakmarrjen janë në rrezik nëse kthehen me forcë në vendin e tyre.

Esme Madill, një avokate në Njësinë Ligjore të Fëmijëve Emigrantë dhe Refugjatë me bazë në Qendrën Juridike Islington, tha se lajmi për vdekjen e burrit kishte krijuar frikë tek shqiptarët që kërkonin strehim në MB. “Ky rast ka pasur ndikim të vërtetë tek viktimat e reja dhe të pambrojtura shqiptare të trafikimit me të cilët punojmë, të cilët kanë frikë nga mungesa e mbikëqyrjes gjyqësore dhe besojnë se kjo është ajo që i pret”, tha ajo. “Ne jemi vërtet të shqetësuar që përcaktimi aktual i Shqipërisë si një vend i sigurt nga Ligji i Migracionit të Paligjshëm po rrit ndjenjat e dëshpërimit tek të rinjtë me të cilët punojmë dhe kemi frikë se incidente të tilla mund të bëhen më të zakonshme.”, shtoi më tej.

Një zëdhënës i Home Office tha: “Mendimet dhe ngushëllimet tona janë me familjen dhe miqtë e personit që ka vdekur. Mirëqenia e të gjithë atyre në kujdesin tonë është e një rëndësie të madhe. Çdo vdekje në paraburgimin e emigracionit është një ngjarje tragjike dhe do t’i nënshtrohet hetimit nga policia, mjekja ligjore dhe ombudsmeni i pavarur i burgjeve dhe provës. Më 26 mars 2023, Frank Ospina, një 39-vjeçar nga Kolumbia, vdiq në qendrën e paraburgimit të imigracionit në Heathroë. Mësohet se ai ka vrarë edhe veten.