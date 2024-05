Muzika e lartë e pub-it ngjitur, ndërpritet mesha e Pashkës ortodokse në Shkodër

Pashkët Ortodokse kthejnë emigrantët në atdhe, fluks në pikën kufitare të Kapshticës

Muzika e lartë e një pub-i ka ndërprerë meshën e Pashkës në Kishën Ortodokse në Shkodër.

Gjatë të gjithë procesionit, muzika nuk është ndërpresë ndërsa drejtuesi i kishës At Nikolla Petani pavarësisht se ka njoftuar autoritetet, sërish u detyrua që të ndërpresë meshën.

“Ne do vazhdojmë të lutem dhe Zoti i udhëzoftë njerëzit më mirë në jetën e tyre të përditshme. Sot është dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht dhe jemi të gjithë së bashku, por ne do vazhdojmë të lutemi.

Në qoftë se kambanat tona nuk do dëgjohen siç është e drejta të dëgjohen, unë besoj se nuk ka vlerë që të vazhdojmë më tepër, por ngjalljen e Zotit ne edhe me muzikë, edhe pa muzikë do ta bëjmë të gjithë së bashku”, tha At Nikolla Petani.