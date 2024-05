Moti sot, këtë javë temperaturat shkojnë 33 gradë

Moti gjate kesaj jave do të ndikohet nga kushte kryesisht të qëndrueshme atmosferike si pasojë e aktivitetit të dy anticikloneve (periferia e Anticiklonit të Azoreve dhe Anticiklonit Afrikan).

Sipas meterologeve, nuk do të mungojë edhe depërtimi i qendrave të presionit të ulët të cilat do të sjellin një paqëndrueshmëri të lehtë.

Në këtë mënyrë për pothuajse të gjitha ditët moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësirash kalimtare të cilat hera-herës do të jenë deri të dendura (duhet thënë me këto të fundit kryesisht në relievet malore në lindje të territorit).

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Vranësirat e dendura do të shoqërohen kryesisht me reshje shiu të dobëta dhe afatshkurtra në relievet malore në lindje.

Por, për ditën e martë dhe atë të mërkurë reshjet e shiut me intensitet të ulët do të përfshijnë edhe zonën e veriut dhe qendrën. Në periudha afatshkurtra këto reshje në këto zona do të jenë edhe në formën e shtrëngatave.

Temperaturat si në vlerat e mëngjesit ashtu dhe ato të mesditës parashikohen të jenë në vlera “normale” të mesatareve klimatike mujore për vendin tonë përjashtuar këtu ditën e hënë dhe atë të martë për shkak dhe të erës jugore pritet të kapin vlera deri në 33 grad celcius në zonat e ulëta.

Vlen për tu theksuar fakti se për shkak të lagështirës së lartë në ajër do të përjetohet efekti zagushi ku temperaturat do të përjetohen disa gradë më të larta për trupin e njeriut se ato të regjistruara në kafazin meteorologjik.