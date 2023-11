Moti i acartë, ARRSH: Të gjitha rrugët të kalueshme, drejtuesit e mjeteve të përdorin goma dimërore

Autoriteti Rrugor shqiptar thotë se të gjitha akset nacionale janë të kalueshme. Me anë të një njoftimi, ARSH thotë se temperaturat kanë zbritur deri në -6 në zonat malore.

Njoftimi:

Njoftim mbi gjendjen e akseve rrugore

Gjatë orëve të natës dhe në mëngjes, intensiteti i reshjeve ka rënë në të gjithë territorin☁️

Temperaturat kanë qenë në ulje deri në -6 në zonat malore

Grupet e punës të mirëmbajtjes kanë punuar pa ndërprerje në të gjitha akset me prezencë dëbore për pastrimin, zgjerimin dhe evitimin e ngricave

Qarkullimi vijon pa probleme në të gjitha akset nacionale

Drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë kur udhëtojnë për në segmentet me prezencë dëbore, të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e Policisë Rrugore