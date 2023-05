‘Mos o Klod të lutem’, u publikuan në rrjet pamjet e përdhunimit të një vajzë, reagon Policia e Shtetit

Policia e Shtetit ka reaguar në lidhje me një video që është publikuar në rrjetet sociale, ku dyshohet se një vajzë përdhunohet nga një mashkull me emrin Klodi, ndërkohë që një person i tretë është duke filmuar skenën, e cila është publikuar më pas në portalin JOQ.

Pas kësaj video ka ardhur dhe reagimi i policisë së shtetit, ku thuhet se po punohet për caktimin e kohës kur është bërë video, vendit, si dhe personave përgjegjës.

Dyshohet se i riu që ka kryer përdhunimin i ka kërkuar nipit të tij ta filmojë teksa ai kryen aktin e rëndë.

Siç edhe dëgjohet nga videoja, vajza ulëret që ai të ndalojë, por është e pamundur. Ndërkohë nuk mungojnë të sharat nga i riu që quhet Klodi.

Vajza e gjendur në dhunën e të riut e ka të pamundur të bëjë diçka, teksa Klodi kryen marrëdhënie seksuale.

Njoftimi i policisë:

Strukturat hetimore të Policisë së Shtetit, sapo janë njohur me një video të publikuar në portalin JOQ, në të cilën shfaqet nje shtetas që kryen marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase, duke u filmuar nga një shtetas tjeter, janë vënë menjëherë në lëvizje dhe vijon puna hetimore për përcaktimin e vendit dhe kohës kur ka ndodhur ky rast, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasve përgjegjës.

Ndërkohë, strukturat hetimore të Policisë së Shtetit kanë administruar në cilësinë e provës materiale, videon origjinale të dërguar në portalin JOQ.

Policia e Shtetit fton qytetarët që kushdo që ka informacion mbi këtë rast, të telefonojë në numrin pa pagesë 112, duke iu garantuar anonimat të plotë.