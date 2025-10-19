Mister në vrasjen e pronarit grek! Të rinjtë ndryshojnë dëshmitë, DINAMIKA të reja, 22-vjeçari pa gjurmë baruti
Dëshmitë e dy të rinjve 22-vjeçarë të akuzuar për vrasjen e dyfishtë që ndodhi mbrëmjen e 5 tetorit në kampingun “Ammos”, në zonën e Foinikounta të Mesenisë, ku mbeti viktimë pronari i kampingut dhe miku i tij shqiptar, konsiderohen vendimtare për ecurinë e hetimeve. Media greke Protothema.gr raporton se njëri nga dy të pandehurit, me origjinë greko-britanike dhe i dyshuar si autori fizik i vrasjes, ka filluar tashmë rrëfimin e tij në Gjykatën e Kalamatës.
Bashkëmoshatari i tij, i cili u dorëzua në autoritetet policore disa ditë pas vrasjes, ka pranuar tashmë pjesëmarrjen dhe paraqitet si bashkëpunëtor. Pas arrestimit të tij në Athinë, 22-vjeçari greko-britanik thuhet se kishte refuzuar të kërkonte falje gjatë hetimit paraprak, duke u kufizuar në deklarimin se nuk kishte hyrë kurrë në kamping natën fatale.
Megjithatë, pozicioni i tij është dëmtuar ndjeshëm pasi ai u përmend si autor nga i bashkëpandehuri i tij, i cili pretendon se nuk ishte ai që qëlloi. Ai u identifikua më pas pa rezerva nga nipi i pronarit të kampingut, i vetmi dëshmitar okular i vrasjes së dyfishtë, në një dhomë të veçantë në GADA.
Sipas burimeve, në rrobat që dyshohet se kishte veshur i akuzuari natën e krimit, të cilat janë sekuestruar në banesën e tij, nuk janë gjetur gjurmë baruti. Ndërkohë, telefoni i tij celular po ekzaminohet nga autoritetet, pasi pritet të hedhë dritë mbi lëvizjet e tij gjatë natës së ngjarjes.
Një tjetër pikë kyçe në hetim është dëshmia e bashkëpunëtorit 22-vjeçar, i cili pretendon se pas vrasjes së dyfishtë ka notuar për 7-8 orë për t’u larguar nga vendi i ngjarjes dhe më pas ka ecur deri në Kalamata, ku është lokalizuar në stacionin e autobusëve KTEL pasditen e ditës tjetër. Dëshmia e tij po verifikohet për mospërputhje dhe po krahasohet me pamje kamerash dhe dëshmi të tjera.
Në qendër të hetimeve ndodhet edhe një makinë e bardhë, e cila sipas dëshmive është parë të qarkullojë pranë kampingut si natën e ngjarjes, ashtu edhe një muaj më herët, më 7 shtator, kur dyshohet se ka pasur një përpjekje të dështuar për vrasje. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se autoritetet janë pranë identifikimit të drejtuesit të makinës, me dëshmitë që flasin për një grua, gjë që mund të ndryshojë tërësisht rrjedhën e çështjes.