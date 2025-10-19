Mbi 5000 garues nga 56 shtete, ja fituesit e “Tirana Marathon 2025” në të gjitha kategoritë

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 17:19
Aktualitet

Mbi 5000 garues nga 56 shtete, ja fituesit e “Tirana Marathon 2025”

Kryeqyteti shqiptar u shndërrua këtë të dielë në një pistë gjigande vrapimi, ku mijëra sportdashës nga Shqipëria dhe mbarë bota morën pjesë në edicionin e nëntë të “Tirana Marathon”.

Përmes një atmosfere festive dhe energjike, me pjesëmarrjen e mbi 5000 garues nga 56 shtete, maratona e këtij viti theksoi edhe një herë karakterin ndërkombëtar dhe përfshirës të këtij aktiviteti që është tashmë pjesë e kalendarit të përvitshëm sportiv në Shqipëri.

Maratona e këtij viti u zhvillua në katër kategori: Maratona e plotë (42 km), Gjysmë-maratona (21 km), 10 km dhe “Fun Run & We Too”, e dedikuar për familjarë, amatorë dhe persona me aftësi ndryshe.

Të pranishëm ishin jo vetëm atletë profesionistë, por edhe qytetarë të thjeshtë, të rinj e të moshuar, të cilët ndanë të njëjtën pistë për një qëllim të përbashkët, promovimin e shëndetit, sportit dhe solidaritetit.

LISTA E FITUESVE

10k-FEMRA-NDERKOMBETAR

Vendi 1- Redia Dauti

Vendi 2- Sebahat Demir

Vendi 3- Natalie Wangler

10k-MESHKUJ-NDERKOMBETAR

Vendi 1- Adam Lomb

Vendi 2- Albion Ymeri

Vendi 3- Krsysztof Szanowski

21k-FEMRA-NDERKOMBETAR

Vendi 1- Valentine Jebet

Vendi 2- Jacinta Kavindu

Vendi 3- Kristina Pura

21k-MESHKUJ-NDERKOMBETAR

Vendi 1-Hillary Kimaiyo

Vendi 2- Raphael Gacheru Karita

Vendi 3- Kennedy Kipkemoi Rono

42k-FEMRA-NDERKOMBETAR

Vendi 1- Chelangat Sang

Vendi 2- Rose Jepchumba

Vendi 3- Lina Jepkemoi Kaino

42k-MESHKUJ-NDERKOMBETAR

Vendi 1- Benard Kiprotich Too

Vendi 2- Derrick Chege Njoroge

Vendi 3- Shedeack Kiptoo Kimoiyo

10k-FEMRA-SHQIPTARE

Vendi 1- Elisabeta Marku

10k-MESHKUJ-SHQIPTAR

Vendi 1- Thomas Greco

21k-FEMRA-SHQIPTARE

Vendi 1- Julinda Peshku

21k-MESHKUJ-SHQIPTAR

Vendi 1- Gent Muca

42k-FEMRA-SHQIPTARE

Vendi 1- Blerina Bregu

42k-MESHKUJ-SHQIPTAR

Vendi 1- Ilir Kellezi

