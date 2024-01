“Mbifaturim” me kursin e këmbimit, “Kastrati-Salillari”, “gjobisin” shqiptarët me traun e rrugës së Kombit

Kompania koncesionare e rrugës së Kombit (Mjedë-Kukës), Albanian Highvvay Concession, po u mban qytetarëve shqiptarë mesatarisht 136.4 lekë shtesë nga tarifa zyrtare e miratuar.

Një qytetar shqiptar i cili ka kaluar rrugën vajtje-kthim në datën 6 janar 2024, dërgoi në redaksinë e Lajmifundit.al dy faturat e pagesës: 6600 lekë në vajtje dhe 6600 lekë ne kthim.

Duke iu referuar tarifës zyrtare të miratuar dhe të shpallur, 5 euro per llojin e automjetit të qytetarit, veturë, ai ankohet per mbifaturim dhe per mbajtje pagese të padrejtë.

Fjala është për pagesën e kryer në mohedhën shqiptare, LEK, ndërsa redaksia nuk arriti të verifikojë nëse një skemë e tillë mbifaturimi aplikohet për qytetarët që paguajnë në euro.

Pas ankesës së qytetarit, ne verifikuam kursin e Bankës së Shqipërise e cila si date fundjave që ka qenë nuk ka shpallur kurs për atë ditë, por me i afërti, dhe parimisht kursi në fuqi, është ai i datës 5 janar, 104.71 lekë-për një euro.

Me një llogaritje të thjeshtë mbi këtë kurs, tarifa 5 euro duhej të ishte përkthyer në 523.55 lekë. Shuma e mbajtur ne sportelin e kompanisë “Albanian Highvvay Concession” është 660 lekë, ose 136.4 lekë shtesë.

Llogaritja është bërë bazuar në tarifat e shpallura nga kompania dhe autoritetet shqiptare, ku pagesa për mjetin në përdorim të qytetarit, është 5 euro.

Një kërkesë për informacion nga Lajmifundit.al në adresën e kompanisë “Albanian Highvvay Concession”, u dërgua më 17 janar 2024, shoqëruar me informacionet e cituara në artikull, por nuk mori përgjigje deri në datën e këtij publikimi.

Konkretisht, kompanisë koncesionare, iu kërkua informacion si më poshtë:

“…Bazuar ne sa me siper, lutemi te na percillni informacion per pyetjet si me poshte:

A jeni ne dijeni te ketyre faturimeve ndaj qyterareve?

Nese po, pse ndodh kjo?

Nese jo, a do ta trajtoni dhe ta adresoni kete ceshtje?

Pasi jeni njohur me kete fakt, cili eshte shpjegimi juaj per situaten?

Cila eshte metodologjia e llogaritjes se kursit te kembimit ne sportelet e pagesave per qytetaret qe paguajne ne monedhe shqiptare?”.

Referuar të dhënave zyrtare, kompania koncesionare me nipt L62427021G, e krijuar në vitin 2016, zotërohet në masën 50 për qind nga Kastrati Goup dhe 50 për qind nga kompania Salillari.

Gjatësia e rrugës së Kombit, sipas të dhënave të publikuara nga Monitor, llogaritet në 170 km. Me ndërtimin e kësaj autostrade koha e udhëtimit u reduktua nga 6 orë në 2 orë e gjysmë, me një shpejtësi qarkullimi që luhatet nga 80–130 km/h. Me ndërtimin e saj, qarkullimi mesatar ditor rrugor u parashikua nga 12,000 në 15,000 mjete (standardi europian për ndërtimin e autostradave). Por, pas rreth 7 vitesh nga ndërtimi i saj, qarkullimi mesatar ditor i mjeteve arrin në rreth 12,000 vetëm gjatë sezonit të verës (te dhena te vlefshme per vitin 2016).

Në ditët jashtë këtij sezoni, numri mesatarisht arrin në rreth 5,000 mjete. Mesatarisht, në vit përgjatë Rrugës së Kombit qarkullojnë rreth 1.8 milionë mjete, nga të cilat rreth 20% janë mjete të transportit të mallrave.

Viti që lamë pas, 2023, shënoi një rritje të ndjeshme të qarkullimit të mjeteve vendase dhe të huaja në vend dhe një bum turistik cka është shoqëruar edhe me një shtim të numrit të mjeteve që kanë qarkulluar në rrugën e Kombit.

Megjithatë, sipas të dhënave zyrtare, nëse marrim ato që disponohen të vitit 2016, me qarkullimin ditor prej 15 mijë mjetesh në rrugën e Kombit, nga të cilat 12 mijë mjete vetura dhe 3 mijë mjete të renda, me fenomenin e mbifaturimit në kursin e këmbimit, kompania koncesionare arkëton padrejtësisht: 12.000x 104.7 = 125 652 000 lekë.

Pyetjet që shtrohen në këtë rast janë të shumta, por ajo që është shqetësuese, është mungesa e kontrollit dhe e reagimit shtetëror mbi këtë situatë, e cila është në dëm të qytetarëve dhe në favor të kompanive private.

Më tej akoma, nuk ndodhemi vetëm para një veprimi me pasoja për qytetarët, por edhe para një abuzimi pasi nuk dihet se ku bazohet kompania koncesionare ne aplikimin e kursit të këmbimit që përdor për të faturuar qytetarët shqiptarë që kalojnë traun e rrugës së Kombit. Veprimi i pa mbështetur në ligj dhe në vendimet e aktet publike të institucioneve shqiptare, konsiderohet i paregullt dhe i paligjshëm.

Megjithëse Rruga e Kombit është një vepër e cila i shërben edhe Kosovës përvec Shqipërisë, favorizimi i autoriteve shqiptare për kompanine koncesionare ka ndodhur që në momentin e përcaktimit të tarifës zyrtare në euro. Është e paqartë sesi është ndërmarrë një akt i tillë nga institucionet e shtetit shqiptar në një kohë kur monedha zyrtare e Republikës së Shqipërisë, është LEKU dhe jo EURO.