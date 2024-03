Marrëveshja PD-PS, Çupi: Nuk duam favore nga mazhoranca!

Deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi, ka folur për dialogun ndërmjet PS-së dhe PD-së mbi ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare.

E ftuar në Opinion në News24, Çupi deklaroi se opozita e vendit nuk kërkon favore nga maxhoranca, por po kërkojnë atë që i takon opozitës. Ndër të tjera ajo theksoi se ndërkombëtarët i dhanë të drejtë opozitës për Komisionet Hetimore.

“Ka pasur bisedime me qëllim që Kuvendi t’i kthehet normalitetit. Opozitës nuk i janë respektuar të drejtat e saj. Opozita pajtohet me atë që i jep Kushtetuta dhe jo me atë që i jep maxhoranca. Ne nuk kërkojmë favore nga maxhoranca. Ndërkombëtarët i kanë dhënë të drejtë opozitës për Komisionet Hetimore. Ne kemi kërkuar së paku 2 Komisione Hetimore, por kemi kërkuar edhe përfundimin e Reformës Zgjedhore. Në lidhje me deklaratat e z Salianji, nuk më takon ta komentoj, pasi çdo individ ka mendimin e tij.

Unë nuk e lidh aksionin e grupit me masën e sigurisë së Berishës dhe Jamarbër Malltezit. Por për këtë çështje, mund të themi se dosja Partizani ka shkelje të hapura të procedurave. Pavarësisht se çfarë thonë palët politike, ne si opozitë po kërkojmë atë që na takon, ngritjen e Komisioneve Hetimore. Shqiptarët duan reforma që iu shërbejnë atyre dhe ajo që na duhet është që vendi ynë të ketë zgjedhje të lira”, deklaroi Çupi.