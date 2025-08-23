Makina del nga rruga në Shkodër, plagosen tre anëtarë të një familje
Nje aksident ndodhi sot ne Shkoder.
Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 19:00, në aksin rrugor “Shkodër – Koplik", tek Ura e Vrakës, shtetasi V. A., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.
Nga aksidenti janë dëmtuar lehtë shtetasit V. A., K. A., dhe L. A. (të gjithë familjarë), pasagjerë në automjetin me drejtues shtetasin V. A., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.