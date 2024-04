Kontakte me krimin nga burgu, izolohen në regjimin "41 biss" Anterio Kaloshi dhe Aldo Hoxha!

Të dënuarit Anterio Kaloshi dhe Aldo janë futur në regjimin e posaçëm ’41 biss’. Mbyllja e dy të burgosurve në regjimin e ashpër bëhet pas për dy të burgosurit ka dyshime se kanë komunikime dhe mbajnë lidhje me njerëz të krimit jashtë burgut dhe për këtë arsye mbrëmjen e djeshme në dy te natës është kryer mbyllja e tyre në 41 biss.

Të dënuarit u futën në regjimin e ashpër ku do të monitorohen dhe u nënshtrohen kufizimeve të 41 biss-it 24 orë më 24, me urdhër të Drejtorisë së Përgjithshme dhe aprovimin e Ministrisë së Drejtësisë. Aprovimi është marrë gjithashtu edhe nga SPAK.

Anterio Kaloshi akuzohet për masakrën e ndodhur në Lushnjë në vitin 2017, së bashku me Laert Haxhiun ku u ekzekutuan me armë Zamir Latifi e Jurgen Hoxha, si dhe u plagos Marius Xhepexhiu. Ai gjithashtu ka fshehur dhe strehuar Orges Bilbilin, i arrestuar në prill të 2020, po ashtu një nga autorët e masakrës së Lushnjës.

Aldo Hoxha akuzohet për vrasjen me thikë të Fatbardha Tafës, gjatë përleshjes për t’i vjedhur asaj nga qafa varësen e floririt. Në ngjarjen e shënuar më 7 gusht 2012 pranë Fushës së Aviacionit në Tiranë, gjatë përleshjes me grabitësin mori plagë vdekjeprurëse me thikë Tafa dhe u plagos kunata e saj.