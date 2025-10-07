Librazhd/ 18-vjeçari humb ndjenjat brenda në klasë dhe transportohet me urgjencë në spital, dyshimet e para
Një ngjarje shqetësuese ka ndodhur këtë të martë në një gjimnaz në qytetin e Librazhdit, ku një nxënës 18-vjeçar ka humbur ndjenjat papritur gjatë orës së mësimit.
Menjëherë pas incidentit, i riu është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Librazhdit, ku gjatë qëndrimit atje ka humbur sërish ndjenjat, duke alarmuar stafin mjekësor të cilët e kanë nisur për mjekim më të specializuar drejt Spitalit të Elbasanit.
Pritet që mjekët të japin më shumë detaje rreth kësaj situate nëse i riu është helmuar nga diçka ose nëse vuan nga ndonjë sëmundje.