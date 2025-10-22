Lëvizte në bulevardin “Bajram Curri”, me pistoletë në automjet, arrestohet 39-vjeçari në Tiranë (EMRI)
Një 39-vjeçar është arrestuar nga policia, pasi qarkullonte në makinë me pistoletë. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ra shtetasi Ismet Gaxherri, banues në Tiranë.
NJOFTIMI I POLICISE
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Bulevardi”.
Lëvizte në bulevardin “Bajram Curri”, me pistoletë në automjet, arrestohet nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, 39-vjeçari.
Sekuestrohet arma e zjarrit me krehër dhe fishekë.
Në vijim të operacioneve policore, kundër armëmbajtjes pa leje, të zhvilluara si rezultat i punës së mirorganizuar operacionale dhe informative, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, finalizuan operacionin “Bulevardi”.
Në bazë të informacioneve të siguruara, në bulevardin “Bajram Curri”, u ndalua automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin I. G., 39 vjeç, banues në Tiranë.
Gjatë kontrollit, u gjet në automjet, 1 armë zjarri pistoletë me municion, të cilët 39-vjeçari e posedonte pa leje.
Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, shtetasi I. G. u arrestua në flagrancë, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.