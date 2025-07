Laboratori i kokainës në Greqi, ja kush janë shqiptarët e arrestuar dhe ata në kërkim

Janë zbuluar emrat e tre shqiptarëve të arrestuar dhe atij në kërkim, mes 14 pjesëtarëve të një grupi ndërkombëtar të trafikut të kokainës, të zbuluar në Greqi. Të enjten në mëngjes, në Pikermi të Athinës, një operacion i forcave speciale greke EKAM çoi në zbulimin e një laboratori të prodhimit të kokainës nga lëkurat e kafshëve.

Policia kreu kontrolle në një depo dhe në një banesë. Në depo, një çerdhe e vjetër, ishte ngritur një laborator ku kryhej ndarja e kokainës që ishte zhytur në lëkurë të papërpunuar me kimikate.

Disa nga të dyshuarit u kapën duke fjetur.

Importi i lëkurave nga Bolivia në Greqi, me procedura ligjore, u bë prillin e kaluar. Pastaj, paletat me lëkurat e kafshëve u transferuan në depon që karteli kishte marrë me qira në Pikermi. Atje, u gjetën afërsisht 300 kilogramë tretës kimikë që përdoreshin për të nxjerrë kokainën, nga kripërat me të cilat ishin zhytur lëkurat e thata të papërpunuara të lopëve.

“Ky është një proces veçanërisht kompleks, me specifika të rëndësishme teknike, i cili kërkon njohuri të specializuara të proceseve kimike, gjë që përforcon vlerësimin për organizimin dhe specializimin e lartë të ekipit”, tha drejtori i DAOE, Fotis Ntuitsis.

Laboratori i paligjshëm u gjet se përmbante afërsisht 100 kilogramë kokainë të përzier me kripëra, të cilat ishin nxjerrë nga 200 lëkura. Nga 1.500 lëkurat e mbetura të gjetura në paleta, sasia që grupi do të kishte prodhuar, pas ndarjes nga kripërat, vlerësohet të ketë qenë afërsisht 700 kilogramë.

"Lëkurat u importuan në vendin tonë nëpërmjet një kompanie me shumicë për mallra lëkure dhe mallra udhëtimi, të cilën e kishin krijuar vetë dhe u transportuan me automjete tregtare në një vend ku kishin instaluar një laborator të posaçëm kimik”, tha zëdhënësja e shtypit e policisë greke, Constantia Dimoglidou.

Truri pas transportit të lëkurave me kokainë nga Amerika Latine në Greqi konsiderohet një shtetas 45-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Luis Murataj (Karteri), i cili nuk u arrestua dhe jeton në Spanjë.

11 persona u arrestuan nga policia në operacion: 6 grekë, 3 shqiptarë, 1 kolumbian dhe 1 bolivian. 3 shtetasit shqiptarë të arrestuar janë identifikuar si: Robert Muci, 41 vjeç, nga Shushica e Vlorës; Skënder Kallashi, 50 vjeç, nga Novosela e Vlorës; Ledvis Hoxha, 27 vjeç, nga Kutallia e Dimalit.