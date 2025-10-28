LEXO PA REKLAMA!

Ky është Leonardo Shametaj, 17-vjeçari që u përplas për vdekje nga shoferi i dehur me "Porsche" në Vlorë

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 12:27
Aktualitet

Ky është Leonardo Shametaj, 17-vjeçari që u përplas

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Vlorës në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku 17-vjeçari që shihni në foto, Leandro Shametaj, humbi jetën pas një aksidenti tragjik.

Aksidenti ndodhi rreth orës 00:10 të datës 28 tetor 2025, në bulevardin “Ismail Qemali”. Sipas burimeve zyrtare, automjeti tip “Porsche” me targë AB737UI, i drejtuar nga Haiti Bajramaj, 32 vjeç, përplasi me forcë motomjetin me targë CA305, që drejtohej nga Shametaj.


Goditja rezultoi fatale. I riu, i cili punonte si kamarier dhe po kthehej në shtëpi pas turnit të mbrëmjes, u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, por nuk mundi t’i mbijetonte plagëve të rënda dhe ndërroi jetë pak pas mbërritjes.

Nga hetimet paraprake, mësohet se drejtuesi i automjetit ka qenë në gjendje të dehur në momentin e përplasjes dhe udhëtonte tej normave të lejuara të shpejtësisë.

Tragjedia e natës ka ngjallur reagime të forta në qytet, ku shumë të rinj e kanë njohur Leonardon si një djalë të qetë e punëtor, ndërsa familjarët e tij kërkojnë drejtësi për humbjen e parakohshme të të birit.

 

