Kush është Dritan G, “shkodrani” i 2 ton e 377 kg kokainë që do sillej nga Ekuadori në Europë

Një megaoperacion kundër drogës u zhvillua në Ekuador dhe në Spanjë, që ka vënë pas prangave 30 persona të akuzuar për trafik narkotikësh dhe pastrim parash.

Sipas asaj që raportojnë mediat vendase, të arrestuarit rezultojnë të lidhur me një organizatë kriminale të trafikut të drogës, e cila drejtohej nga një shqiptar Dritan G.

I ftuar në Top Talk, gazetari Artan Hoxha tha se bëhet djalë për Dritan Gjikën, duke shpjeguar sesi ndihmonte organizatat kriminale në Ekuador të transportonin kokainën në Europë.

“Në mediat botërore është kthyer stereotip sa herë flitet për shqiptarë, ekziston termi mafia shqiptare. Edhe me arratisjen e liderit të organizatës kriminale, Loconeros, u fajësuan shqiptarët. Hetimi është në vazhdën e disa hetimeve nisur në fushatën elektorale të vitit të kaluar.

Ngjarjet morën spunto nga vrasja e një viznesmeni të njohur dhe 5 personave të tjerë. Personat që u gjetën të vrarë, rezultoi të ishte biznesmeni Ruben Ceres. Personazh i njohur në ekuador, njihej si lidhje shumë e afërt e kunatit të ish-presidentit. Njeriu i cili akuzohet se kishte krijuar infrastrukturën dhe njohje politike në nga ekuatori, organizata shqiptarë bënte trafikimin e kokainës.

Ngarkesa e fundit vërtetë duket e madhe, por për atje nuk është e madhe. Njerëzit e afërm të presidentit që financonin dhe fushatën elektorale e mundësonin përmes lidhjeve me organizatat kriminale shqiptare.

Ata kanë nxjerrë shtetasin Dritan Gjikaj, njihet edhe me njofkën “shkodrani”. Nuk më rezulton me origjinë nga Shkodra, por atje ka jetua. Ka ngritur një biznes me frutat egzotike dhe nga ai moment është vendosur në ekaudor. Akuzohet për ngritje kompanish si mbulim për aktivitete të tjera të paligjshëm.

Aty përfshihet edhe Gramoz Rexhepi, ishte dhe emri i Zambranos. Ai ka pasur një hetim të mëparshëm është tentuar të arrestuar, është larguar në Dubai. Nuk e kanë ekstraduar dot, ai po mbyllte çështjen e parë dhe mendohej që mund të kishte lëvizur në Ekuador. Është fakt tjetër që dëshmon për peshën që kanë shqiptarët në narkotrafikun”- u shpreh Artan Hoxha./tch