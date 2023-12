Kthehen emigrantët, radhë në pikat kufitare mes Shqipërisë e Greqisë

Kthimi i emigranteve ne Shqiperi per festat e fundvitit, kryesisht per Krishtlindje por edhe per vitin e ri, ka sjelle radhe te gjata ne pikat kufitare mes Shqiperise dhe Greqise.

Per kete situate mesohet se Ministri grek i mbrojtjes së qytetarit dhe homologu shqiptar Taulant Balla kanë zhvilluar një bisedë telefonike.

Burimet thane se ata folen lidhur me situatën e rendit në dy vendet dhe rritjen e bashkëpunimit mes dy ministrive.

Pala Shqiptare ka kërkuar rritje të sportele në pikat kufitare me qëllim pakësimin e radhëve gjatë ditëve të festave të fund vitit, pasi këtë vit vihet re një rritje e numrit të emigrantëve por edhe turistëve që dëshirojnë të vizitojnë vendin tonë për ndërrimin e viteve.

Ikonomou shprehu qëndrimin konstant për rritjen e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat që këto ministri mbulojnë.

Aktualisht në pikat dalëse në kufirin mes Greqisë dhe Shqipërisë ka radhë e cila varion nga 50-500 metra, në varësi të orareve të lëvizjes.